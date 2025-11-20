यूपी में प्रशिक्षण के लिए 23 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती, देखें कहां लगी ड्यूटी
उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 आईपीएस अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विभिन्न जिलों में तैनात किया है। अभय राजेन्द्र दागा को आगरा, दिनेश गोदरा को गोरखपुर और अंजना दहिया को बरेली भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य हज इंस्पेक्टर की परीक्षा 29 नवंबर को होगी, जिसमें 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में नकारात्मक अंकन नहीं होगा और तकनीकी सहायता के लिए संपर्क नंबर भी जारी किया गया है।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शासन ने प्रशिक्षण के लिए 23 आइपीएस अधिकारियों की विभिन्न जिलों में तैनाती की है।
इनमें अभय राजेन्द्र दागा को आगरा कमिश्नरेट, दिनेश गोदरा को गोरखपुर, अंजना दहिया को बरेली, ईश्वर लाल गुर्जर को प्रयागराज कमिश्नरेट, अंकिल बंसल को बिजनौर, मोहम्मद आफताब आलम को प्रतापगढ़, बजरंग प्रसाद को मेरठ, मानसी को वाराणसी कमिश्नरेट, दीक्षा भोरिया को गौतमबुद्ध नगर, श्रष्टि जैन को जौनपुर, सुमेध मिलिंद जाधव को कानपुर नगर, प्रेमसुख दरिया को आजमगढ़, जयविंद कुनमार गुप्ता को मथुरा, कनिष्क आर जमकर को मीरजापुर, एस दीप्थी चाह्वाण को गाजियाबाद, प्रदीप कुमार गोंडा, सम्यक चौधरी को अलीगढ़, संचित शर्मा को उन्नाव, सारिका चौधरी को लखनऊ, श्लोक गौतम को बांदा, सिमरन सिंह को सहारनपुर, शुभम जैन को अयोध्या व विनय कुमार यादव को झांसी में प्रशिक्षण के लिए तैनात किया गया है।
राज्य हज इंस्पेक्टर परीक्षा 29 नवंबर को
हज यात्रियों की सुविधा के लिए सऊदी अरब में राज्य हज इंस्पेक्टर (एसएचआइ) की तैनाती होनी है। इसके लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) 29 नवंबर को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार कैमरा-सक्षम डेस्कटाप, लैपटाप या मोबाइल का उपयोग करते हुए यह परीक्षा घर या कार्यालय से दे सकेंगे।
अभ्यर्थियों के लिए माक टेस्ट की सुविधा 27 नवंबर को उपलब्ध कराई गई है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 150 अंकों की होगी, जिसमें 50 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में होंगे। भाषा का चयन अभ्यर्थी स्वयं करेंगे। हज कमेटी आफ इंडिया मुंबई ने सर्कुलर में कहा है कि माकटेस्ट या परीक्षा से संबंधित किसी भी तकनीकी सहायता के लिए अभ्यर्थी मोबाइल नंबर 8956787042 पर संपर्क कर सकते हैं।
