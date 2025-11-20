यूपी में प्रशिक्षण के लिए 23 आईपीएस अधिकारियों की तैनाती, देखें कहां लगी ड्यूटी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शासन ने प्रशिक्षण के लिए 23 आइपीएस अधिकारियों की विभिन्न जिलों में तैनाती की है। इनमें अभय राजेन्द्र दागा को आगरा कमिश्नरेट, दिनेश गोदरा को गोरखपुर, अंजना दहिया को बरेली, ईश्वर लाल गुर्जर को प्रयागराज कमिश्नरेट, अंकिल बंसल को बिजनौर, मोहम्मद आफताब आलम को प्रतापगढ़, बजरंग प्रसाद को मेरठ, मानसी को वाराणसी कमिश्नरेट, दीक्षा भोरिया को गौतमबुद्ध नगर, श्रष्टि जैन को जौनपुर, सुमेध मिलिंद जाधव को कानपुर नगर, प्रेमसुख दरिया को आजमगढ़, जयविंद कुनमार गुप्ता को मथुरा, कनिष्क आर जमकर को मीरजापुर, एस दीप्थी चाह्वाण को गाजियाबाद, प्रदीप कुमार गोंडा, सम्यक चौधरी को अलीगढ़, संचित शर्मा को उन्नाव, सारिका चौधरी को लखनऊ, श्लोक गौतम को बांदा, सिमरन सिंह को सहारनपुर, शुभम जैन को अयोध्या व विनय कुमार यादव को झांसी में प्रशिक्षण के लिए तैनात किया गया है।

राज्य हज इंस्पेक्टर परीक्षा 29 नवंबर को हज यात्रियों की सुविधा के लिए सऊदी अरब में राज्य हज इंस्पेक्टर (एसएचआइ) की तैनाती होनी है। इसके लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) 29 नवंबर को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार कैमरा-सक्षम डेस्कटाप, लैपटाप या मोबाइल का उपयोग करते हुए यह परीक्षा घर या कार्यालय से दे सकेंगे।