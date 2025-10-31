Language
    निवेश के लिए 22 देशों के प्रतिनिधि आज आएंगे लखनऊ, विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए इन्वेस्ट यूपी देगा प्रस्ताव

    By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 05:42 AM (IST)

    लखनऊ में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए 22 देशों के प्रतिनिधि आ रहे हैं। इन्वेस्ट यूपी उन्हें लखनऊ की संस्कृति, धरोहरों और चिकनकारी से परिचित कराएगा। विदेशी निवेशकों को राज्य सरकार की एफडीआइ नीति की जानकारी दी जाएगी, जिसमें भूमि, स्टांप शुल्क और विद्युत शुल्क में प्रोत्साहन शामिल हैं। इन्वेस्ट यूपी का लक्ष्य है कि इन देशों के निवेशकों के प्रस्तावों को जीबीसी में शामिल किया जाए।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में निवेश की संभावना तलाशने के लिए शुक्रवार को तीन दिवसीय दौरे पर 22 देशों के प्रतिनिधि लखनऊ आएंगे। इन्वेस्ट यूपी की तरफ से इन्हें लखनऊ की धरोहरों का भ्रमण कराया जाएगा।

    साथ ही लखनऊ की संस्कृति और चिकनकारी भी दिखाई जाएगी। यह पहला मौका है जब एक साथ 22 देशों के प्रतिनिधि निवेश के मकसद से लखनऊ आ रहे हैं। इनमें ज्यादातर दक्षिणी अमेरिकी और कैरेबियन देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

    सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान (एसएसआइएफएस) की पहल पर इन्वेस्ट यूपी ने विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य सरकार की निवेश संबंधी नीतियों की जानकारी देने के लिए एक विशेष सत्र भी रखा है। इस सत्र में विदेशी निवेशकों को राज्य सरकार की एफडीआइ नीति की भी जानकारी दी जाएगी।

    इसके तहत राज्य में विदेशी निवेशकों को निवेश करने पर भूमि, स्टांप शुल्क, विद्युत शुल्क और पूंजीगत सब्सिडी जैसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही सरकार प्रशिक्षण खर्च की प्रतिपूर्ति कर रही है।

    वहीं फार्च्यून ग्लोबल 500 व फार्च्यून इंडिया 500 कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन्वेस्ट यूपी की कोशिश है कि नवंबर में प्रस्तावित जीबीसी में इन देशों के निवेशकों के प्रस्ताव को शामिल किया जाए।

    इन्वेस्ट यूपी के प्रवक्ता ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में एंटीगुआ और बारबुडा, अर्जेंटीना, बहमास, बारबाडोस, ब्राजील, कोलंबिया, कामनवेल्थ आफ डोमिनिका, कोस्टा रिका, क्यूबा, डोमिनिकन गणराज्य, अल साल्वाडोर, गुयाना, हैती, हौण्डुरस, पनामा, पराग्वे, पेरू, सूरीनाम, सेंट किट्स व नेविस और वेनेजुएला के प्रतिनिधि शामिल हैं।

    इन्हें डा. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, आइआइएम लखनऊ और एचसीएल सिटी का दौरा भी कराया जाएगा। इसके अलावा राज्य के ओडीओपी उत्पादों को भी इन्हें दिखाया जाएगा। इन्वेस्ट यूपी इन्हें लखनऊ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का भी भ्रमण कराएगा।