UP News: आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को बीस वर्ष की सजा, कार्टून फिल्म दिखाने के बहाने की हैवानियत 

विधि संवाददाता, लखनऊ। कार्टून फिल्म दिखाने के बहाने अपने कमरे में ले जाकर आठ वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए विनोद कुमार पासी को पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 55 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की सम्पूर्ण धनराशि नियमानुसार पीड़िता के पुनर्विकास में दी जाएगी।

इस मामले में पीड़िता की मां ने 19 सितंबर 2022 को थाना गुड़ंबा में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि वह टेढ़ी पुलिया स्थित मर्सी अस्पताल में काम करती है तथा उसके पति राजगीरी का काम करते हैं। दिसंबर 2022 को वह अपनी तीन बच्चियों को घर पर छोड़कर अस्पताल गई थी तथा उसका पति भी काम पर गया था।