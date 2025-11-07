Language
    बिजली अभियंताओं के उत्पीड़न के खिलाफ 20 से आंदोलन की चेतावनी

    By Hemant Kumar Srivastava Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:27 AM (IST)

    बिजली अभियंताओं ने अपने उत्पीड़न के खिलाफ 20 तारीख से आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके साथ हो रहे अन्याय को रोका जाए, अन्यथा वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। अभियंताओं ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को सख्त संदेश दिया है।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने पावर कारपोरेशन प्रबंधन पर बिजली अभियंताओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए 20 से 28 नवंबर तक आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आंदोलन के तहत अभियंता ड्यूटी के दौरान काली पट्टी बांधेंगे साथ ही भोजनावकाश और कार्यालय समय के बाद विरोध प्रदर्शन करेंगे।

    अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय किया गया कि मार्च-2023 की हड़ताल और मौजूदा आंदोलन के दौरान की गईं उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को प्रबंधन द्वारा वापस न लेने पर विद्युत अभियंता आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।

    चरणबद्ध आंदोलन के तहत 20 से 28 नवंबर तक अभियंता काली पट्टी बांधेगें और कार्यालय समय के बाद तथा भोजनावकाश के समय विरोध प्रदर्शन करेंगे।

    24 नवंबर को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम मुख्यालय मेरठ, 25 को दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम मुख्यालय आगरा, 26 को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम मुख्यालय वाराणसी, 27 को केस्को मुख्यालय कानपुर और 28 नवंबर को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम मुख्यालय लखनऊ में अभियंता विरोध प्रदर्शन करेंगे। 29 नवंबर को अभियंता संकल्प दिवस के अवसर पर केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन के अगले चरण के कार्यक्रम तय किए जाएंगे।