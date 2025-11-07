बिजली अभियंताओं के उत्पीड़न के खिलाफ 20 से आंदोलन की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने पावर कारपोरेशन प्रबंधन पर बिजली अभियंताओं का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए 20 से 28 नवंबर तक आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आंदोलन के तहत अभियंता ड्यूटी के दौरान काली पट्टी बांधेंगे साथ ही भोजनावकाश और कार्यालय समय के बाद विरोध प्रदर्शन करेंगे।

अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय किया गया कि मार्च-2023 की हड़ताल और मौजूदा आंदोलन के दौरान की गईं उत्पीड़नात्मक कार्रवाई को प्रबंधन द्वारा वापस न लेने पर विद्युत अभियंता आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।