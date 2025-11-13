Language
    यूपी में 41 हजार से ज्यादा किसानों से 2.43 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद, 48 घंटे में भुगतान सुनिश्चित कर रही योगी सरकार

    By Amit Singh Edited By: Amit Singh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:50 PM (IST)

    योगी सरकार के नेतृत्व में विपणन सत्र 2025-26 के तहत धान खरीद में वृद्धि देखी जा रही है। बुधवार तक 41,583 किसानों से 2.43 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है, जबकि 3.58 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है। धान की खरीद 2369 रुपये (सामान्य) और 2389 रुपये (ग्रेड-ए) प्रति क्विंटल की दर से हो रही है। किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके आधार-लिंक्ड बैंक खातों में भुगतान किया जा रहा है, और पारदर्शिता के लिए ई-पॉप डिवाइस के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।  

    Hero Image

    उत्तर प्रदेश में 4110 क्रय केंद्र किए जा चुके हैं स्थापित।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। योगी सरकार के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयासों को 'अन्नदाता किसान' का निरंतर साथ मिल रहा है। विपणन सत्र 2025-26 के अंतर्गत धान खरीद में हो रही वृद्धि इस बात को पुख्ता कर रही है। बुधवार अपराह्न साढ़े तीन बजे तक 41583 किसानों से 2.43 लाख मीट्रिक टन धान खरीद की जा चुकी है। इसके लिए प्रदेश में अब तक 4110 क्रय केंद्र भी स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं पहली सितंबर से अब तक 3,58,372 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है।

    41 हजार से अधिक किसानों से हुई 2.43 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीद

    खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक 2369 रुपये धान (कॉमन) तथा 2389 रुपये (ग्रेड-ए) प्रति कुंतल की दर से खऱीद हो रही है। बुधवार तक 41,583 किसानों से 2.43 लाख मीट्रिक टन धान खरीद की जा चुकी है। वहीं 3,58,372 किसानों ने अब तक धान बिक्री के लिए पंजीकरण भी करा लिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश व लखनऊ संभाग के हरदोई, लखीमपुर खीरी व सीतापुर में पहली अक्टूबर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश व लखनऊ संभाग के लखनऊ, उन्नाव व रायबरेली मं पहली नवंबर से धान खरीद शुरू हुई थी।

    सीएम योगी के निर्देश पर 48 घंटे में किसानों को किया जा रहा भुगतान

    सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान किया जा रहा है। किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा। वहीं बिचौलियों को रोकने व पारदर्शिता बरतते हुए क्रय केंद्रों पर मोटे अनाज की खरीद ई-पॉप (इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ परचेज) डिवाइस के माध्यम से पहले की भांति किसानों का बायोमीट्रिक सत्यापन के जरिए ही होगी। किसान अपनी समस्याएं टोल फ्री नंबर 18001800150 पर जानकारी ले सकते हैं या अपनी समस्या भी बता सकते हैं।

    एक नजर

    • 41 हजार से अधिक किसानों से 2.43 लाख मीट्रिक टन धान की हुई खरीद
    • पहली सितंबर से प्रारंभ हुआ पंजीकरण, अब तक 3,58,372 किसानों ने करा लिया पंजीकरण
    • 2369 रुपये कॉमन तथा 2389 रुपये (ग्रेड-ए) प्रति कुंतल की दर से हो रही खरीद
    • fcs.up.gov.in या UP KISAN MITRA पर पंजीकरण अनिवार्य, पंजीकृत किसानों से ही हो रही खरीद
    • टोल फ्री नंबर 18001800150 से सहायता या जानकारी ले सकते हैं किसान