UPPCL: यूपी में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के फायदे के लिए शुरू की नई व्यवस्था, ये टोल फ्री नंबर कर लें नोट
लखनऊ में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1912 को सशक्त किया जा रहा है। अब उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करते समय ओटीपी मिलेगा, जिससे गलत निस्तारण रोका जा सकेगा। मध्यांचल एमडी रिया केजरीवाल ने बताया कि 1912 की क्षमता बढ़ाई गई है और अभियंताओं को काम बांट दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, लखनऊ। बिजली उपभोक्ताओं की हर शिकायत का निस्तारण नई बिजली व्यवस्था में अब टोल फ्री नंबर 1912 पर होगा। इसे सशक्त करने के लिए हर उपभोक्ता को संतुष्ट करने का काम भी उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड करने का प्रयास कर रहा है। वर्तमान में उपभोक्ता द्वारा दर्ज कुछ शिकायतें बिना समाधान के विभाग के रिकार्ड में हल हो जाती है।
ऐसा न हो उसके लिए उपभोक्ता जिस मोबाइल नंबर से शिकायत दर्ज करेगा, उस मोबाइल नंबर पर वन टाइप पासवर्ड (ओटीपी) जाएगा और उस ओटीपी को डालने के बाद ही रिकार्ड से समस्या स्थायी रूप से खत्म हो पाएगी। कुल मिलाकर उपभोक्ता के बिना ओटीपी बताए, शिकायत निस्तारित नहीं हो सकेगी। इस पर अभियंता काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यह प्रयास कितना कारगर होगा।
मध्यांचल एमडी रिया केजरीवाल ने बताया कि उपभोक्ता को किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसके हिसाब से 1912 को अपग्रेड करने के साथ ही उसकी क्षमता कई गुना बढ़ा दी गई है। हर उपभोक्ता की बिजली से जुड़ी सभी शिकायतों का निस्तारण टोल फ्री नंबर के जरिए किया जाएगा। शिकायत अगर मीटर से जुड़ी होगी तो मीटर से जुड़े अभियंता के पास जाएगी और उसे निस्तारित करना होगा और उसकी रिपोर्ट लगानी होगी।
अगर बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायत है तो वितरण का काम देख रहे अभियंताओं का जिम्मा होगा। रिया के मुताबिक कोई अभियंता यह नहीं कहेगा कि राजस्व वसूली में लगे थे, इसके कारण यह काम नहीं हो सका। क्योंकि हर अभियंता को काम बांट दिए गए हैं, राजस्व, बिजली छापा, बिजली आपूर्ति, बिल संशोधन, मीटर व अन्य समस्या के अलग-अलग अभियंता होंगे।
