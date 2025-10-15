यूपी के 16 आइएएस अधिकारी बिहार चुनाव में बने आब्जर्वर, कल बिहार में करेंगे रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। बिहार विधान सभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 16 आइएएस अधिकारियों को आब्जर्वर के रूप में तैनात किया गया है। इन अधिकारियों को 16 अक्टूबर को बिहार में रिपोर्ट करना है। ये अधिकारी चुनावी प्रक्रिया की निगरानी, मतदाता सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे।

इन 16 आइएएस अधिकारियों में अजय कुमार शुक्ला, बलकार सिंह, चैत्रा वी, ओम प्रकाश, सेल्वा कुमारी जे, अमित सिंह बंसल, भानु चन्द्र गोस्वामी, प्रांजल यादव, उदय भानु त्रिपाठी, अनामिका सिंह, भवानी सिंह खंगारोत, गौरी शंकर प्रियदर्शी, जीएस नवीन कुमार और राज शेखर शामिल हैं।

ये अधिकारी निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्रों, मतदाता सूची, मतदान सामग्री और अन्य चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। वहीं, दूसरे चरण के चुनाव के लिए भी प्रदेश के 15 आइएएस अधिकारियों को बिहार भेजा जा रहा है। इन्हें 19 अक्टूबर को रिपोर्ट करना है। पहले चरण का मतदान छह नवंबर व दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा।

