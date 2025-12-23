उत्तर प्रदेश में खुलेंगे 147 नए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 34 जिलों के 51 निकायों में होगी स्थापना

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में 147 नए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। बजट आवंटन में देरी होने से नए आरोग्य मंदिर के लिए किराए पर भवन लेने के लिए आदेश नहीं जारी हो पा रहा था, जबकि मार्च 2026 तक 15वें वित्त आयोग से जारी धनराशि का उपयोग होना जरूरी है।

प्रदेश में 1013 आरोग्य मंदिरों का संचालन पहले से हो रहा है। नए 147 आरोग्य मंदिरों की स्थापना के लिए 34 जिलों के 51 निकायों का चयन किया गया है। इसके लिए 9.50 करोड़ रुपये रुपये की व्यवस्था 15वें वित्त आयोग से की गई है।

अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की निदेशक डाॅ. पिंकी जोवल ने इसके लिए जरूरी धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में हस्तांतरित करने के लिए स्थानीय निकाय निदेशक को पत्र लिखा है।

एनएचएम से दिशा-निर्देश के बाद प्रत्येक आरोग्य मंदिर के लिए 13.96 लाख रुपये दिए दिए जाएंगे। सबके लिए बैंकों के आइएफएससी कोड भी दिए गए हैं।

नए आरोग्य मंदिर आगरा के फतेहाबाद, मैनपुरी के करहल, कूरावली, अलीगढ़ के जवान सिकंदरपुर, कौशांबी के पूरब पश्चिम शरीरा, प्रतापगढ़ के लालगंज, रानीगंज, देवरा बाजार, मंधाता बाजार, प्रयागराज के लालगोपालगंज, हमीरपुर के सुमेरपुर, बांदा का बिसांदाबुजुर्ग, बाराबंकी के फतेहपुर, बहराइच के मिहीपुरवा, बलरामपुर के तुलसीपुर, पचपेरवा, बलिया के रेवती, गोरखपुर के पिपराइच, कुशीनगर के मथौली, महाराजगंज के ब्रिजमानगंज, कानपुर देहात के अकबरपुर, कन्नौज के समधन, तिर्वागंज, औरैया के बिधुना, बाबरपुर अजीतमल, फर्रुखाबाद शमसाबाद, खीमसेपुर नवाबगंज, लखनऊ के बक्शी का तालाब, मोहनलालगंज, मलीहाबाद खीरी के निघासन, धौरहरा, रायबरेली के सलोन, लालगंज, गौतमबुद्ध नगर के जेवर, सहारनपुर के रामपुर मनीहरन, शामली के जलालाबाद, जेपी नगर के नौगांव सादत, उझरी, संभल के सिरसी, नरौली, भदोही के घोसिया बाजार, चंदौली के चंदौली, जौनपुर के गौरा बादशाहपुर, मछलीशहर, गोंडा के बैसर, अंबेडकर नगर के अशरफपुर किछौछा, बाराबंकी के बंकी में नए आरोग्य मंदिर की स्थापना होनी है।