यूपी में राजकीय मेडिकल कालेजों और चिकित्सा संस्थानों को जल्द मिलेंगे 1327 नर्स, पसंद के कॉलेज चुनने का मौका

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजकीय मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों को जल्द ही 1327 महिला और पुरुष नर्स मिलेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को उपलब्ध करा दी है। चयनित अभ्यर्थियों को 26 सितंबर से छह अक्टूबर तक अपने पसंद के मेडिकल कॉलेज व चिकित्सा संस्थान चुनने का मौका दिया गया है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय की वेबसाइट www.dgme.up.gov.in और http://dgmecounselling.upsdc.gov.in पर पसंद के तैनाती स्थल को लाक किया जा सकेगा।

महानिदेशालय के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र उनके प्रमाण पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र फर्जी या गलत पाए जाने पर विधिक कार्रवाई जाएगी। गौरतलब है कि प्रदेश के 13 राजकीय मेडिकल कॉलेजों सहित कानपुर के जेके कैंसर संस्थान और हृदय रोग संस्थान में महिला व पुरुष नर्स के कुल 1614 पद रिक्त हैं। इनमें महिला नर्स के 1463 और पुरुष नर्स के 151 पद हैं।

इनमें जीएसवीएम कानपुर में महिला नर्स के 363, पुरुष नर्स के 35 पद, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में महिला नर्स के 239 और पुरुष के 32, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में महिला नर्स के 207, पुरुष के 11, एलएलआर मेडिकल कॉलेज मेरठ में महिला नर्स के 114 और पुरुष के 20, एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में महिला नर्स के 80 और पुरुष के 12, एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी में महिला नर्स के 124 और पुरुष के छह, राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा में महिला नर्स के 28 और पुरुष के चार, बदायूं में महिला नर्स के 18 और पुरुष के तीन पद खाली हैं।