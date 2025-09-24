Language
    यूपी में राजकीय मेडिकल कालेजों और चिकित्सा संस्थानों को जल्द मिलेंगे 1327 नर्स, पसंद के कॉलेज चुनने का मौका

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:34 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों को जल्द ही 1327 नई नर्सें मिलेंगी। लोक सेवा आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को भेज दी है। अभ्यर्थियों को 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक अपनी पसंद के कॉलेज चुनने का मौका मिलेगा। नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद जारी किए जाएंगे और गलत प्रमाण पत्र पाए जाने पर कार्रवाई होगी।

    राजकीय मेडिकल कालेजों और चिकित्सा संस्थानों को जल्द मिलेंगे 1327 नर्स

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजकीय मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों को जल्द ही 1327 महिला और पुरुष नर्स मिलेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को उपलब्ध करा दी है।

    चयनित अभ्यर्थियों को 26 सितंबर से छह अक्टूबर तक अपने पसंद के मेडिकल कॉलेज व चिकित्सा संस्थान चुनने का मौका दिया गया है। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय की वेबसाइट www.dgme.up.gov.in और http://dgmecounselling.upsdc.gov.in पर पसंद के तैनाती स्थल को लाक किया जा सकेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महानिदेशालय के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र उनके प्रमाण पत्रों की सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद जारी किया जाएगा। प्रमाण पत्र फर्जी या गलत पाए जाने पर विधिक कार्रवाई जाएगी।

    गौरतलब है कि प्रदेश के 13 राजकीय मेडिकल कॉलेजों सहित कानपुर के जेके कैंसर संस्थान और हृदय रोग संस्थान में महिला व पुरुष नर्स के कुल 1614 पद रिक्त हैं। इनमें महिला नर्स के 1463 और पुरुष नर्स के 151 पद हैं।

    इनमें जीएसवीएम कानपुर में महिला नर्स के 363, पुरुष नर्स के 35 पद, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में महिला नर्स के 239 और पुरुष के 32, एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में महिला नर्स के 207, पुरुष के 11, एलएलआर मेडिकल कॉलेज मेरठ में महिला नर्स के 114 और पुरुष के 20, एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में महिला नर्स के 80 और पुरुष के 12, एमएलबी मेडिकल कॉलेज झांसी में महिला नर्स के 124 और पुरुष के छह, राजकीय मेडिकल कॉलेज बांदा में महिला नर्स के 28 और पुरुष के चार, बदायूं में महिला नर्स के 18 और पुरुष के तीन पद खाली हैं।

    राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, कन्नौज, जालौन, अंबेडकर नगर, सहारनपुर में महिला नर्स के 50-50 पद खाली हैं। आजमगढ़, जालौन और सहारनपुर में पुरुष नर्स के पांच-पांच पद, अंबेडकर नगर में छह, कन्नौज में दो पद रिक्त हैं।

    इसके अलावा कानपुर के जेके कैंसर संस्थान में महिला नर्स के 20 और पुरुष के दो, हृदय रोग संस्थान में महिला नर्स के 20 और पुरुष के तीन पद रिक्त हैं। इन पदों के सापेक्ष कुल 1327 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया है। इस नियुक्ति प्रक्रिया के बाद मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में 287 पद अभी भी रिक्त रह जाएंगे।