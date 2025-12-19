UP RERA: लखनऊ में 13 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मिली मंजूरी, अपना घर बनाने का मिलेगा सुनहरा मौका

जागरण संवाददाता, लखनऊ। राजधानी में चार आवासीय योजनाओं सहित रियल एस्टेट की 13 परियोजनाओं पर उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने मुहर लगाया है। 4424.4 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 13 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में 19379 आवासीय व व्यावसायिक यूनिटों का निर्माण किया जाएगा। स्वीकृत इकाइयों में आवासीय प्लाट, फ्लैट के साथ व्यावसायिक श्रेणी में माल व दुकानें भी शामिल हैं।

शुक्रवार को यूपी रेरा मुख्यालय में अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में 191वीं प्राधिकरण बैठक हुई। बैठक में सभी ने प्रदेश में पारदर्शी, संतुलित व नियोजित रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। स्वीकृत परियोजनाओं में नोएडा की सर्वाधिक चार को मंजूरी दी गई, इनमें दो-दो व्यावसायिक और आवासीय योजनाएं शामिल हैं।

इनके माध्यम से नोएडा में 17051 यूनिटों का विकास किया जाएगा, जो स्वीकृत यूनिटों का बड़ा हिस्सा है। लखनऊ में भी रियल एस्टेट गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए चार आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं के तहत 241 आवासीय यूनिटों का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे शहर में संगठित और नियोजित आवासीय विकास को बल मिलेगा।

इसी तरह से मथुरा में चार आवासीय परियोजनाओं के माध्यम से 2035 यूनिट विकसित की जाएंगी। मऊ जिले में एक व्यावसायिक परियोजना को मंजूरी दी गई, जिसमें 52 दुकानें शामिल हैं। इन परियोजनाओं में आवासीय व व्यावसायिक विकास का संतुलन देखने को मिला, जहां एक ओर आवासीय परियोजनाएं लोगों की बढ़ती आवासीय जरूरतों को पूरा करेंगी, वहीं व्यावसायिक परियोजनाएं व्यापार, सेवाओं और रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगी।