Deaths In UP: यूपी में 36 घंटे में आपदाओं से 12 लोगों की मौत, सात जिलों में 30 मिमी से अधिक बारिश

लखनऊ, राब्यू। प्रदेश में बीते 36 घंटे में आपदाओं से 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। इनमें से नौ लोगों की मौत डूबने से हुई है, जबकि एक-एक व्यक्ति की मृत्यु अत्यधिक वर्षा, बिजली गिरने और सर्पदंश से हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपदाओं से हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने दिवंगतों के परिजनों को अनुमन्य राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक डूबने से सहारनपुर में पांच, सुलतानपुर में दो तथा संत कबीर नगर व फतेहपुर में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है। बिजली गिरने से बाराबंकी में एक, अत्यधिक वर्षा से संभल में एक और सर्पदंश से गाजीपुर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 13.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। एक जून से अब तक प्रदेश में 213.6 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है जो सामान्य वर्षा 190.9 मिलीमीटर के सापेक्ष 112 प्रतिशत है। विगत 24 घंटे के दौरान बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, हापुड़, कन्नौज, चित्रकूट और सोनभद्र में 30 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश में 16 जिलों में अत्यधिक वर्षा, 18 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा, 19 जिलों में सामान्य वर्षा तथा 18 जिलों में कम वर्षा और चार जिलों में अत्यधिक कम वर्षा दर्ज की गई है। स‍िंचाई विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी कचला ब्रिज (बदायूं) और यमुना नदी मावी (मुजफ्फरनगर) में खतरे के जलस्तर से उपर बह रही है। सहारनपुर के 92 गांव व शहरी क्षेत्र के 16 मोहल्ले बाढ़ से प्रभावित है। मुजफ्फरनगर के दो गांव भी बाढ़ की चपेट में हैं।

