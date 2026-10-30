उत्तर प्रदेश में 11 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर, लखनऊ के SDM को मिली अपर नगर आयुक्त की जिम्मेदारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें कई जिलों के उप जिलाधिकारियों (एसडीएम) को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ में एसडीएम रहे संजय कुमार यादव को लखनऊ नगर निगम में अपर नगर आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है।

हाथरस में उप जिलाधिकारी रहे राज बहादुर को बुलंदशहर का अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) बनाया गया है। फतेहपुर के एसडीएम दुर्गेश यादव को राहत आयुक्त कार्यालय में विशेष कार्याधिकारी बनाया गया है, जबकि वहां विशेष कार्याधिकारी रहे शशि कुमार को फतेहपुर में एसडीएम बनाया गया है। मथुरा में एसडीएम रहे सुशील कुमार सिंह की तैनाती भी फतेहपुर में एसडीएम के पद पर की गई है।