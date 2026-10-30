चाचा को सबक सिखाने के लिए आठ साल के चचेरे भाई को मार डाला, हाथ-पैर बांधकर घोंटा गला

संवाद सूत्र, रतनपुरी (मुजफ्फरनगर)। हरियाणा के पिंजौर में मात्र दो हजार रुपये की चोरी करने पर रिश्ते के चाचा ने 17 वर्षीय भतीजे की पिटाई कर दी। इससे क्षुब्ध किशोर ने चाचा को सबक सिखाने के लिए उसके आठ वर्षीय बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित किशोर को अभिरक्षा में ले लिया है। हत्या में प्रयुक्त कपड़ा भी बरामद किया है।

रतनपुरी क्षेत्र के गांव सठेड़ी निवासी आठ वर्षीय मोहम्मद अमन 28 अक्टूबर की शाम लापता हो गया था। पिता जमशेद ने गुरुवार को उसके अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने शक के आधार पर बालक के रिश्ते के ताऊ के बेटे को थाने बुलाकर पूछताछ की तो बताया कि उसने ही गला घोंटकर बालक की हत्या की है।

उसकी निशानदेही पर शुक्रवार सुबह 11 बजे दिल्ली-रुड़की हाईवे किनारे ईख के खेत से शव बरामद कर लिया। थाना प्रभारी महावीर सिंह चौहान के अनुसार बालक के गले में कपड़ा बंधा था और हाथ-पैर भी बंधे हुए थे। चेहरे पर गुटका थूका हुआ था।

सीओ गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मृतक व आरोपित के पिता रिश्ते में भाई हैं। दोनों हरियाणा के पिंजौर में फर्नीचर बनाने की वर्कशाप में काम करते हैं। आरोपित किशोर पिता के साथ काम करता था। कुछ दिन पहले आरोपित का पिता गांव आया था। इसी दौरान उसने 22 अक्टूबर को दो हजार रुपये चोरी कर लिए। आरोपित के पिता के कहने पर जमशेद ने उसकी पिटाई की थी।