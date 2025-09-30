Language
    उत्तर प्रदेश के ये 10 वरिष्ठ अधिकारी आज हो रहे रिटायर, IAS-IPS समेत 2 PCS अफसर भी लेंगे विदाई

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:13 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में आज 30 सितंबर को 10 वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनमें चार आईएएस चार आईपीएस और दो पीसीएस अधिकारी शामिल हैं। सेवानिवृत्त होने वाले प्रमुख अधिकारियों में डॉ. सुधीर महादेव बोबड़े राकेश कुमार सिंह अविनाश कृष्ण सिंह और डॉ. जी.के. गोस्वामी जैसे नाम शामिल हैं।

    यूपी के 10 वरिष्ठ अधिकारी आज हो रहे रिटायर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 30 सितंबर यानी कि आज 10 वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इनमें चार आईएएस, चार आईपीएस और तीन पीसीएस अधिकारी शामिल हैं।

    सेवानिवृत्त होने वाले प्रमुख अधिकारी

    आईएएस अधिकारी (4)-

    • डॉ. सुधीर महादेव बोबड़े (1990): अपर मुख्य सचिव (ACS), राज्यपाल
    • राकेश कुमार सिंह (2009): मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO), यमुना अथॉरिटी और जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नोएडा
    • अविनाश कृष्ण सिंह (2009): महानिदेशक (DG), प्राविधिक शिक्षा एवं सचिव प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश
    • ब्रजेश नारायण सिंह (2009): सचिव, सचिवालय प्रशासन

    आईपीएस अधिकारी (4)-

    • डॉ. जी.के. गोस्वामी (1997): अपर पुलिस महानिदेशक (ADG), उत्तर प्रदेश एसआईएफएस
    • कुलदीप नारायण (2010): पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG), एसटीएफ
    • कमल प्रसाद यादव (2011): पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG), एसीओ
    • पंकज कुमार पांडेय (2014): पुलिस अधीक्षक (SP), पीएसी मुख्यालय

    पीसीएस अधिकारी (2)-

    • सर्वेश कुमार गुप्ता (2012): एडिश्नल कमिश्नर, मुरादाबाद
    • अरुण मणि तिवारी (2015): अपर जिलाधिकारी (ADM), भूमि अधिग्रहण (LA), अयोध्या

