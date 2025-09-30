उत्तर प्रदेश के ये 10 वरिष्ठ अधिकारी आज हो रहे रिटायर, IAS-IPS समेत 2 PCS अफसर भी लेंगे विदाई

उत्तर प्रदेश में आज 30 सितंबर को 10 वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनमें चार आईएएस चार आईपीएस और दो पीसीएस अधिकारी शामिल हैं। सेवानिवृत्त होने वाले प्रमुख अधिकारियों में डॉ. सुधीर महादेव बोबड़े राकेश कुमार सिंह अविनाश कृष्ण सिंह और डॉ. जी.के. गोस्वामी जैसे नाम शामिल हैं।

यूपी के 10 वरिष्ठ अधिकारी आज हो रहे रिटायर।