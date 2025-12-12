जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए ने शुक्रवार को काकोरी, माल व दुबग्गा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाया। 100 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में चल रही 11 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कर दी गई। वहीं, गोसाईंगंज में दो अवैध निर्माण सील किए गए हैं।

प्रवर्तन जोन-तीन के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया, काकोरी क्षेत्र के ग्राम-शिवरी, खदाईंट, घुरघुरी तालाब, पानखेड़ा में रुद्र प्रताप, राजू, कैलाश, दिनेश प्रताप सिंह, मेसर्स जीएस रेजीडेंसी, बसंत कुमार, निखिल शर्मा व अन्य द्वारा 53 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही छह अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।

प्रवर्तन जोन-सात के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि माल व दुबग्गा क्षेत्र में राहुल यादव, संदीप मिश्रा, मनोज यादव, पाल जी, इजहार, रवींद्र सैनी व अन्य द्वारा 50 बीघे में की जा रही पांच अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।