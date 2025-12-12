Language
    लखनऊ में 100 बीघा से ज्‍यादा जमीन पर चल रही 11 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, गोसाईंगंज में दो अवैध निर्माण सील

    By Dharmesh Awasthi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 09:13 PM (IST)

    एलडीए ने शुक्रवार को काकोरी, माल व दुबग्गा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाया। 100 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में चल रही 11 अवैध प्लाटिंग ध्व ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए ने शुक्रवार को काकोरी, माल व दुबग्गा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान चलाया। 100 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में चल रही 11 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कर दी गई। वहीं, गोसाईंगंज में दो अवैध निर्माण सील किए गए हैं।

    प्रवर्तन जोन-तीन के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया, काकोरी क्षेत्र के ग्राम-शिवरी, खदाईंट, घुरघुरी तालाब, पानखेड़ा में रुद्र प्रताप, राजू, कैलाश, दिनेश प्रताप सिंह, मेसर्स जीएस रेजीडेंसी, बसंत कुमार, निखिल शर्मा व अन्य द्वारा 53 बीघा क्षेत्रफल में की जा रही छह अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।

    प्रवर्तन जोन-सात के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि माल व दुबग्गा क्षेत्र में राहुल यादव, संदीप मिश्रा, मनोज यादव, पाल जी, इजहार, रवींद्र सैनी व अन्य द्वारा 50 बीघे में की जा रही पांच अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।

    प्रवर्तन जोन-दो के जोनल अधिकारी विराग करवरिया ने बताया कि राकेश कुमार पांडेय व अन्य द्वारा गोसाईंगंज के हरिहरपुर की फ्रेंडस कालोनी में 250 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर भवन का निर्माण कराया जा रहा था।

    नरेंद्र कुमार व अन्य द्वारा पहाड़नगर टिकरिया में 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था। एलडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किये जा रहे इन दोनों अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया।