जागरण संवाददाता, ललितपुर। जनपद के हजारों गरीब परिवारों के अपने पक्के मकान का सपना अब साकार होने की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत शासन ने जनपद को 9653 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया है। इसके सापेक्ष 2700 लाभार्थियों के आवासों को मंजूरी मिल चुकी है।

खास बात यह है कि स्वीकृत आवासों के लाभार्थियों को पहली किस्त की धनराशि उपलब्ध कराने के लिये बजट भी प्राप्त हो गया है। अब विभागीय स्तर पर लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि हस्तान्तरित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं, जिन्हें कच्चे और जर्जर मकानों में रहकर मौसम की मार झेलनी पड़ती है। बारिश के दिनों में छतों से पानी टपकने और गर्मी-सर्दी में होने वाली परेशानियों के बीच इन परिवारों के लिये पक्का मकान किसी सपने से कम नहीं है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से ऐसे पात्र परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। जनपद को मिले 9653 आवासों के लक्ष्य से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

विभाग के सामने अब स्वीकृत लाभार्थियों तक पहली किस्त की धनराशि समय से पहुंचाने और आवास निर्माण की प्रक्रिया को गति देने की जिम्मेदारी है। 2700 आवासों की मंजूरी के बाद पहली किस्त के लिये बजट मिलना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

चरणबद्ध होगा भुगतान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को मकान निर्माण के लिये 1.20 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। यह धनराशि 3 किस्त में उपलब्ध कराई जाती है। पहली किस्त में 40 हजार रुपये, जबकि शेष धनराशि दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में निर्माण की प्रगति के अनुसार दी जाती है।