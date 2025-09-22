Language
    Lalitpur News: अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1200 लीटर लहन नष्ट, तीन महिलाएं गिरफ्तार

    By Anoop Sen Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:52 PM (IST)

    ललितपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चीरा कबूतरा डेरा पर छापेमारी की। इस छापेमारी में 150 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई और 1200 लीटर लहन नष्ट किया गया। पुलिस ने तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया और पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर कड़ा प्रहार किया।

    ललितपुर, ब्यूरो। कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देश पर चीरा कबूतरा डेरा पर छापेमारी में 150 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की और मौके पर ही लगभग 1200 लीटर लहन (शराब बनाने का कच्चा माल) नष्ट कर दिया। इस मामले में तीन महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है।

    यह कार्यवाही अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार के नेतृत्व में की गई। कोतवाली पुलिस की टीम ने कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चीरा में दबिश दी, जहाँ यह अवैध कारोबार चल रहा था।

    पुलिस ने मौके से उर्मिला, पूजा और शर्मिला को गिरफ्तार किया है, जो सभी ग्राम चीरा की निवासी हैं। बरामद की गई 150 लीटर कच्ची शराब और नष्ट की गई 1200 लीटर लहन के साथ, पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर कड़ा प्रहार किया है।

    इस अभियान में क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार और प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

    पुलिस का कहना है कि जनपद में अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस कार्यवाही से स्थानीय अवैध शराब कारोबारियों में हडक़ंप मच गया है।