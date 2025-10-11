करवा चौथ के दिन हृदय विदारक हादसा, बस ने बाइक को रौंदा, दो युवकों की मौके पर मौत

ललितपुर: करवा चौथ के पावन पर्व पर नगर में एक हृदय विदारक सडक़ हादसा हुआ, जिसने दो परिवारों की खुशियाँ मातम में बदल दीं। थाना कोतवाली क्षेत्र की चौकी बिरधा अंतर्गत बिरधा बाईपास के कट पर तेज रफ़्तार बस की चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।



यह हादसा उस समय हुआ जब सागर से झांसी की ओर जा रही सागर - झांसी बस ने बिरधा कट पर हाईवे की ओर जा रही एक मोटरसाइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसारए टक्कर इतनी भीषण थी, कि बस दोनों बाइक सवारों को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। मोटरसाइकिल बस के अगले हिस्से में फँस गई और बस चालक बाइक को घसीटते हुए लगभग डेढ़ किलोमीटर तक ले गया। बस के अंदर बैठी सवारियों में चीख-पुकार मच गई।