करवा चौथ के दिन हृदय विदारक हादसा, बस ने बाइक को रौंदा, दो युवकों की मौके पर मौत
करवा चौथ के दिन एक दर्दनाक हादसे में, एक बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक का माहौल है।
ललितपुर: करवा चौथ के पावन पर्व पर नगर में एक हृदय विदारक सडक़ हादसा हुआ, जिसने दो परिवारों की खुशियाँ मातम में बदल दीं। थाना कोतवाली क्षेत्र की चौकी बिरधा अंतर्गत बिरधा बाईपास के कट पर तेज रफ़्तार बस की चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
यह हादसा उस समय हुआ जब सागर से झांसी की ओर जा रही सागर - झांसी बस ने बिरधा कट पर हाईवे की ओर जा रही एक मोटरसाइकिल को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसारए टक्कर इतनी भीषण थी, कि बस दोनों बाइक सवारों को रौंदती हुई आगे बढ़ गई। मोटरसाइकिल बस के अगले हिस्से में फँस गई और बस चालक बाइक को घसीटते हुए लगभग डेढ़ किलोमीटर तक ले गया। बस के अंदर बैठी सवारियों में चीख-पुकार मच गई।
करीब डेढ़ किलोमीटर बाद जब बस रुकी, तब तक दोनों बाइक सवार दम तोड़ चुके थे। हादसे के तुरंत बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही बिरधा पुलिस चौकी की टीम घटनास्थल पर पहुँची।
पुलिस ने मृतकों की पहचान गंगाराम साहू (40) और राजेश (30) कुशवाहा के रूप में की है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मार्मिक घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है, खासकर करवा चौथ के दिन हुए इस हादसे ने मृतकों के परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है।
