ललितपुर में ऑपरेशन के नाम पर 5000 रुपये लेने के आरोप में आशा कार्यकत्री पर मुकदमा दर्ज

ललितपुर, ब्यूरो। जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती एक महिला के पति ने गाँव की एक आशा बहू पर उसकी पत्नी के ऑपरेशन कराने के नाम पर धोखे से 5000 लेने और शिकायत करने जान से मारने की धमकी देने के आरोप मुकदमा दर्ज कराया है।

थाना महरौनरी अंतर्गत ग्राम सिलावन निवासी महेंद्र अहिरवार ने कोतवाली सदर मेें प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी पत्नी खुशबू अहिरवार की डिलीवरी होनी थी। 25 सितंबर 2025 को उन्होंने पहले पत्नी को सरकारी अस्पताल महरौनी में दिखायाए जहाँ से उन्हें जिला महिला अस्पताल ललितपुर रेफ र कर दिया गया।

महेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उनके ही गाँव सिलावन की निवासी मीरा बाल्मीकि, जो कि आशा बहू है, अस्पताल में मिली। मीरा ने महेंद्र को झाँसा दिया कि वह ऑपरेशन करवा देगी। इसी बहाने मीरा ने 25 सितंबर को दोपहर करीब 3:00 बजे महेंद्र के बड़े भाई मलखान के हाथ से धोखे से 5000 रुपये ले लिए।

महेंद्र का आरोप है कि मीरा पैसे लेने के तुरंत बाद ही अस्पताल से भाग गई और वापस नहीं लौटी। जब महेंद्र ने इस धोखे की शिकायत करने की तैयारी की, तो आशा बहू का बड़ा बेटा हेमन्त कुमार उनके गाँव सिलावन स्थित घर पहुँच गया।