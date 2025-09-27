Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ललितपुर में ऑपरेशन के नाम पर 5000 रुपये लेने के आरोप में आशा कार्यकत्री पर मुकदमा दर्ज

    By Anoop Sen Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:19 PM (IST)

    ललितपुर के जिला महिला अस्पताल में प्रसूता के पति ने आशा बहू मीरा बाल्मीकि पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। महेंद्र अहिरवार के अनुसार मीरा ने ऑपरेशन कराने के नाम पर 5000 रुपये लिए और बाद में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ललितपुर में ऑपरेशन के नाम पर 5000 रुपये लेने के आरोप में आशा कार्यकत्री पर मुकदमा दर्ज

    ललितपुर, ब्यूरो। जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती एक महिला के पति ने गाँव की एक आशा बहू पर उसकी पत्नी के ऑपरेशन कराने के नाम पर धोखे से 5000 लेने और शिकायत करने जान से मारने की धमकी देने के आरोप मुकदमा दर्ज कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना महरौनरी अंतर्गत ग्राम सिलावन निवासी महेंद्र अहिरवार ने कोतवाली सदर मेें प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी पत्नी खुशबू अहिरवार की डिलीवरी होनी थी। 25 सितंबर 2025 को उन्होंने पहले पत्नी को सरकारी अस्पताल महरौनी में दिखायाए जहाँ से उन्हें जिला महिला अस्पताल ललितपुर रेफ र कर दिया गया।

    महेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उनके ही गाँव सिलावन की निवासी मीरा बाल्मीकि, जो कि आशा बहू है, अस्पताल में मिली। मीरा ने महेंद्र को झाँसा दिया कि वह ऑपरेशन करवा देगी। इसी बहाने मीरा ने 25 सितंबर को दोपहर करीब 3:00 बजे महेंद्र के बड़े भाई मलखान के हाथ से धोखे से 5000 रुपये ले लिए।

    महेंद्र का आरोप है कि मीरा पैसे लेने के तुरंत बाद ही अस्पताल से भाग गई और वापस नहीं लौटी। जब महेंद्र ने इस धोखे की शिकायत करने की तैयारी की, तो आशा बहू का बड़ा बेटा हेमन्त कुमार उनके गाँव सिलावन स्थित घर पहुँच गया।

    हेमन्त कुमार ने महेंद्र के पिता को धमकी देते हुए कहा कि अपने लड़कों को कह दो कि वह अपनी शिकायत वापस ले लें, नहीं तो गाँव में नहीं रह पाओगे, जान से मार देंगे।

    महेंद्र अहिरवार ने अपनी तहरीर में अनुरोध किया है कि आशा बहू मीरा ने उनके साथ बड़ा धोखा किया है।

    उसने पुलिस से मामले की रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस ने महेंद्र की शिकायत पर संबंधित धाराओं में आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है।