Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    लखीमपुर खीरी के कबीर धाम मुस्तफाबाद पहुंचे CM योगी, स्मृति मेला भी जाएंगे

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 12:10 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी के अलीगंज स्थित मुसफ़बाद कबीर धाम पहुंचे। वे कबीर महोत्सव जन्मोत्सव स्मृति मेला में भाग लेंगे और लगभग सवा घंटे तक वहां रहेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस कार्यक्रम में विदेशों और विभिन्न राज्यों से तीन हजार से अधिक अनुयायियों के आने की संभावना है। एसपी ने पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर खीरी। अलीगंज के मुसफ़बाद कबीर धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं बता दें कि कबीर महोत्सव जन्मोत्सव स्मृति मेला में सीएम योगी सवा घंटे कार्यक्रम में रुकेंगे। इसके बाद वह लखनऊ वापस लौट जाएंगे।

    मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन की तैयारी पुख्ता है। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे-चप्पे पुलिस फोर्स तैनात है। सीसी के साथ ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। प्रोटोकाल के हिसाब से वे न तो अफसरों के साथ बैठक करेंगे न ही कोई लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विदेशों से अनुयायियों के आने की संभावना करीबधाम में जन्मोत्सव स्मृति मेला में शनिवार को शुरू हो गया था, जो 27 अक्टूबर तक होना है। इस कार्यक्रम में विदेश के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि देश व राज्यों के तीन हजार से अधिक अनुयायियों के आने की संभावना है। इसके लिए 35 बीघा में सत्संग स्थल बनाया गया है।

    एसपी संकल्प शर्मा ने ड्यूटी पर लगे समस्त पुलिसकर्मियों को पूरी मुस्तैदी और सतर्कता के साथ अपने तैनाती स्थल पर ड्यूटी करने के निर्देश पहले ही दे दिए थे। बाहर से आए अधिकारियों को स्थानीय अधिकारियों से पहले ही संपर्क स्थापित कर अपने तैनाती स्थलों का निरीक्षण और तैयारी समय से पूर्व कर लेने के निर्देश दिए गए।