लखीमपुर खीरी के कबीर धाम मुस्तफाबाद पहुंचे CM योगी, स्मृति मेला भी जाएंगे

जागरण संवाददाता, लखीमपुर खीरी। अलीगंज के मुसफ़बाद कबीर धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं बता दें कि कबीर महोत्सव जन्मोत्सव स्मृति मेला में सीएम योगी सवा घंटे कार्यक्रम में रुकेंगे। इसके बाद वह लखनऊ वापस लौट जाएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन की तैयारी पुख्ता है। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे-चप्पे पुलिस फोर्स तैनात है। सीसी के साथ ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। प्रोटोकाल के हिसाब से वे न तो अफसरों के साथ बैठक करेंगे न ही कोई लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विदेशों से अनुयायियों के आने की संभावना करीबधाम में जन्मोत्सव स्मृति मेला में शनिवार को शुरू हो गया था, जो 27 अक्टूबर तक होना है। इस कार्यक्रम में विदेश के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि देश व राज्यों के तीन हजार से अधिक अनुयायियों के आने की संभावना है। इसके लिए 35 बीघा में सत्संग स्थल बनाया गया है।