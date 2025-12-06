लखीमपुर में रोडवेज में बढ़ेगी इन महिलाओं की भागीदारी, कंडक्टर पद पर होगी तैनाती
लखीमपुर खीरी में रोडवेज विभाग महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कंडक्टर के पद पर उनकी नियुक्ति करने जा रहा है। इस निर्णय से महिलाओं के लिए रोजगार के न ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, लखीमपुर। मिशन शक्ति फेज 5.0 को प्रोत्साहन देते हुए रोडवेज ने बेटियों की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत बेटियों को परिचालक बनने के लिए एक और अवसर मुहैया कराया है। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण 40 वर्ष तक की महिलाएं पांच दिसंबर को क्षेत्रीय मुख्यालय हरदोई में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हो सकती है।
बता दें कि रोडवेज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से लखीमपुर डिपो में 19 और गोला डिपो में 16 महिलाएं परिचालक पद पर कार्य कर रही हैं।
महिलाओं की आर्थिक मजबूती देने के लिए परिवहन निगम ने पहल की है। इसके तहत रोडवेज ने भी संविदा पर महिलाओं को अवसर मुहैया करवा रहा है। पहली बार अपनाई गई चयन प्रक्रिया में जिले को 35 महिला परिचालक मिलीं।
इनमें से 19 लखीमपुर डिपो और 16 महिलाओं को गोला डिपो में तैनाती मिली। मगर, एक बार फिर पांच दिसंबर यानि आज महिलाओं को परिचालक पद पर चयनित होने का अवसर मिला है।
इनके लिए है अवसर
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं से लेकर एनसीसी व एनएसएस कैडेट्स, स्काउट गाइड व उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से जुडी महिलाएं।
डिपो-महिला परिचालक
- लखीमपुर- 19
- गोला-16
महिला परिचालक के पद पर पांच दिसंबर को क्षेत्रीय कार्यालय हरदोई में चयन के लिए एक दिवसीय मेला लगेगा। इच्छुक बेटियां और महिलाएं प्रतिभाग कर सकती हैं। -सर्वजीत वर्मा, एआरएम।
