लखीमपुर में रोडवेज में बढ़ेगी इन महिलाओं की भागीदारी, कंडक्टर पद पर होगी तैनाती

संवाद सूत्र, लखीमपुर। मिशन शक्ति फेज 5.0 को प्रोत्साहन देते हुए रोडवेज ने बेटियों की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत बेटियों को परिचालक बनने के लिए एक और अवसर मुहैया कराया है। इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण 40 वर्ष तक की महिलाएं पांच दिसंबर को क्षेत्रीय मुख्यालय हरदोई में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हो सकती है।

बता दें कि रोडवेज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से लखीमपुर डिपो में 19 और गोला डिपो में 16 महिलाएं परिचालक पद पर कार्य कर रही हैं। महिलाओं की आर्थिक मजबूती देने के लिए परिवहन निगम ने पहल की है। इसके तहत रोडवेज ने भी संविदा पर महिलाओं को अवसर मुहैया करवा रहा है। पहली बार अपनाई गई चयन प्रक्रिया में जिले को 35 महिला परिचालक मिलीं।