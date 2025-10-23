Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    झगड़े से परेशान पत्नी ने लगाई फांसी, घटना से आहत पति ने कर दिया ये बड़ा कांड

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:54 PM (IST)

    ठखमरिया के कहार्नपुरवा गांव में पति-पत्नी के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण गुरुवार सुबह करीब 3 बजे पत्नी पूना उर्फ पूनम देवी (26) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से आहत पति गोलू उर्फ रामनिवास ने ऐरा पुल से छलांग लगा दी। धौरहरा पुलिस ने पत्नी के शव को कब्जे में लिया, और खमरिया पुलिस ने गोताखोरों की मदद से पति की तलाश शुरू की।    

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, खमरिया खीरी। खमरिया के कहार्नपुरवा गांव में काफी दिनों से पति पत्नी के बीच हो रहे विवाद से तंग आकर गुरुवार सुबह करीब तीन बजे पत्नी ने फांसी लगाई व घटना से आहत पति ने ऐरा पुल से छलांग लगाई दोनों घटनाओं में धौरहरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला मुख्यालय व खमरिया पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों द्वारा तलाश शुरू कराई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राप्त विवरण के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के कहारनपुरवा मजरा बम्हौरी निवासी गोलू उर्फ रामनिवास का अपनी पत्नी पूना उर्फ पूनम देवी 26 वर्ष से वाद विवाद होने के चलते गुरुवार सुबह करीब तीन बजे घर में फांसी लगाकर जान दे दी।

    पति ने उठाया ये कदम

    घटना से आहत पति ने थाना क्षेत्र खमरिया के ऐरा पुल से शारदा नदी में छलांग लगा दी। घटना की सूचना पर धौरहरा पुलिस के उप निरीक्षक विनोद दि्वेदी ने शव को कब्जे में लेकर जिला मुख्यालय भेजा।तो दूसरी तरफ खमरिया पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई।

    सूत्रों के अनुसार पति पत्नी के बीच काफी समय से अवैध संबंधों के शक को लेकर कहासुनी होती रहती थी।मृतक महिला ज्यादा तर अपने मायके सरसवा में रहती थी इसी बात से विवाद होता रहता था मृतका के दो बच्चे गौरव 3 वर्ष व मौसमी 5 वर्ष है।