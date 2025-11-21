यूपी में छात्रा के मुंह पर टेप लगाकर पीटा, विभाग ने महिला टीचर को दी ये सजा
उत्तर प्रदेश में एक शिक्षिका ने छात्रा के मुंह पर टेप लगाकर उसे पीटा, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षिका को निलंबित कर दिया। प्रारंभिक जांच में शिक्षिका को दोषी पाया गया है और विभाग ने आगे भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
संवाद सूत्र, लखीमपुर। परिषदीय विद्यालय में एक छात्रा के मुंह पर टेप लगाकर उसकी पिटाई करने के आरोप में बीएसए प्रवीण तिवारी ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। पूरे प्रकरण में अधिकारियों से जांच कराई गई तो आरोप सही पाया गया। बीएसए ने बताया कि बच्चों के साथ मारपीट करना और उन्हें प्रताड़ित करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हुई थी ये शिकायत
दुलही उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापिका सुनीता सैनी ने अपने इंचार्ज प्रधानाध्यापक ओमप्रकाश पर विभागीय कदाचार, उत्पीड़न किए जाने व अन्य शिक्षकों के विषय में विभिन्न शिकायतें की थीं। बीएसए ने शिकायत की जांच के लिए समिति गठित की थी।
जांच में पाया गया कि शिक्षिका सुनीता सैनी की शिकायत निराधार है। स्वयं सुनीता सैनी विद्यालय में देर से आती हैं। कक्षा पांच की छात्रा को मारने और एक छात्रा के मुंह पर टेप चिपकाने, बच्चों से विवाद करने और विद्यालय का माहौल खराब करने की दोषी पाई गई हैं। दो सदस्यीय समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर शिक्षिका सुनीता सैनी को छात्र-छात्राओं को शिक्षा से वंचित रखने, पदीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन न करने पर निलंबित किया गया है।
