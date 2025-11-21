यूपी में छात्रा के मुंह पर टेप लगाकर पीटा, विभाग ने महिला टीचर को दी ये सजा

संवाद सूत्र, लखीमपुर। परिषदीय विद्यालय में एक छात्रा के मुंह पर टेप लगाकर उसकी पिटाई करने के आरोप में बीएसए प्रवीण तिवारी ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। पूरे प्रकरण में अधिकारियों से जांच कराई गई तो आरोप सही पाया गया। बीएसए ने बताया कि बच्चों के साथ मारपीट करना और उन्हें प्रताड़ित करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

हुई थी ये शिकायत दुलही उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापिका सुनीता सैनी ने अपने इंचार्ज प्रधानाध्यापक ओमप्रकाश पर विभागीय कदाचार, उत्पीड़न किए जाने व अन्य शिक्षकों के विषय में विभिन्न शिकायतें की थीं। बीएसए ने शिकायत की जांच के लिए समिति गठित की थी।