यूपी में रबी फसलों के बीज और खाद के लिए मिलेगी 50% सब्सिडी, हेल्पलाइन नंबर जारी

संवाद सूत्र, लखीमपुर। रबी की तैयारी में जुटे किसानों के लिए राहत की खबर है। शासन ने इस बार गेहूं, चना, मटर, मसूर और सरसों जैसी प्रमुख रबी फसलों के प्रमाणित बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं, बीज शोधन हेतु जैव उर्वरक राइजोबियम, एजेटोबैक्टर और पीएसबी भी 75 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को दिए जा रहे हैं।

जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि सभी बीज राजकीय कृषि बीज भंडारों पर ऐट सोर्स पद्धति से उपलब्ध हैं। एक कृषक अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र के लिए बीज प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त कृभको, आईएफडीसी, हिल इंडिया और बीज विकास निगम के माध्यम से भी अनुदानित गेहूं बीज का वितरण उनके केंद्रों से किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि शरद कालीन गन्ने के साथ सरसों की इंटरक्रॉपिंग के लिए फ्री बीज भी राजकीय भंडारों पर उपलब्ध है। इसके अंतर्गत एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए चार किलोग्राम बीज दिया जाएगा। मिनीकिट के लिए किसानों का पंजीकरण अनिवार्य है, जबकि अन्य बीज पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर वितरित किए जा रहे हैं।