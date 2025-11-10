Language
    यूपी में रबी फसलों के बीज और खाद के लिए मिलेगी 50% सब्सिडी, हेल्पलाइन नंबर जारी

    By Vikas Sahay Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:23 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार रबी फसलों के लिए बीज और खाद पर 50% सब्सिडी देगी। यह सब्सिडी सीधे किसानों के बैंक खाते में जाएगी। किसानों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सब्सिडी पाने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। सरकार का लक्ष्य किसानों को प्रोत्साहित करना और उनकी आय बढ़ाना है।

    रबी फसलों के लिए बीज व जैव उर्वरक पर अनुदान।

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। रबी की तैयारी में जुटे किसानों के लिए राहत की खबर है। शासन ने इस बार गेहूं, चना, मटर, मसूर और सरसों जैसी प्रमुख रबी फसलों के प्रमाणित बीज 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं, बीज शोधन हेतु जैव उर्वरक राइजोबियम, एजेटोबैक्टर और पीएसबी भी 75 प्रतिशत अनुदान पर किसानों को दिए जा रहे हैं।

    जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि सभी बीज राजकीय कृषि बीज भंडारों पर ऐट सोर्स पद्धति से उपलब्ध हैं। एक कृषक अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्र के लिए बीज प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त कृभको, आईएफडीसी, हिल इंडिया और बीज विकास निगम के माध्यम से भी अनुदानित गेहूं बीज का वितरण उनके केंद्रों से किया जा रहा है।

    उन्होंने बताया कि शरद कालीन गन्ने के साथ सरसों की इंटरक्रॉपिंग के लिए फ्री बीज भी राजकीय भंडारों पर उपलब्ध है। इसके अंतर्गत एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए चार किलोग्राम बीज दिया जाएगा। मिनीकिट के लिए किसानों का पंजीकरण अनिवार्य है, जबकि अन्य बीज पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर वितरित किए जा रहे हैं।

    बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय टीमों द्वारा जिले भर में बीज विक्रेताओं के गोदामों और बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 25 नमूने परीक्षण के लिए गए हैं।

    जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि निजी क्षेत्र में भी बीजों की पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे किसी भी विक्रय केंद्र से बीज क्रय करते समय बिल या वाउचर अवश्य प्राप्त करें। यदि कोई विक्रेता रसीद देने से इं करे तो उसकी शिकायत मोबाइल नंबर 7839882212 पर दर्ज कराएं।