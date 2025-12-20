Language
    यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू, आरक्षण तय करने के लिए निदेशालय ने मांगे जनसंख्या के आंकड़े

    By Dharmesh Kumar Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:03 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। निदेशालय ने आरक्षण तय करने के लिए जनसंख्या के आंकड़े मांगे हैं। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट पुनरीक ...और पढ़ें

    चुनाव में आरक्षण तय करने के निदेशालय ने मांगे जनसंख्या के आंकड़े।

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की सख्ती के बाद अब पंचायत राज विभाग में भी तेजी दिखाई जाने लगी है। पंचायती राज निदेशालय ने डीपीआरओ विशाल सिंह से ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के विभिन्न पदों के सापेक्ष जनसंख्या के आंकड़े मांगे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर ही ग्राम पंचायत में आरक्षित और अनारक्षित सीटों पर आरक्षण के बाद ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

    चुनाव आयोग के स्तर पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर लिया गया है। पौने दो लाख मतदाता पंचायत चुनाव में वोट देने के लिए बढ़ गए हैं। इसके अलावा करीब सभा करोड़ बैलट पेपर भी लखीमपुर आ चुके हैं।

    एसआईआर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है अब राज्य निर्वाचन आयोग का पूरा फोकस पंचायत चुनाव पर है। चुनाव के लिए ग्राम पंचायतों में अब आरक्षण लागू किया जाना है। जिले में कुल 1164 ग्राम पंचायत के हैं।

    इसके अलावा 1764 क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 15094 और जिला पंचायत की 72 सीट है। आरक्षण लागू करने के लिए पंचायत राज निदेशालय ने इन चारों पदों के वार्डों की संख्या मांगी है।

    खीरी जिले में बिजुआ ब्लाक में जिला पंचायत सदस्य सीटों पर परिसीमन किया गया है। इसके अलावा जिले में कहीं पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं।

    बताया जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है, उसी के अनुसार तैयारियां शुरू की जा रही हैं। डीपीआरओ विशाल सिंह का कहना है कि मतदान प्रक्रिया से पहले आरक्षण लागू करना प्राथमिकता है। आरक्षण लागू होने के बाद ही सीटों पर चुनाव से पूर्व की तैयारियां पूरी की जा सकेंगी।