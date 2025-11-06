Language
    By Dharmesh Kumar Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:57 PM (IST)

    लखीमपुर के श्री कृष्णा टॉकीज के पास बनने वाले ओवरब्रिज का स्टीमेट शासन को भेज दिया गया है। खास बात यह है कि ओवरब्रिज के दायरे में आने मकानों-दुकानों के लिए 18 करोड़ रुपये का मुआवजा बजट मांगा गया है। ओवरब्रिज को लेकर सीडीओ अभिषेक कुमार लगातार शासन के अधिकारियों के संपर्क में हैं और ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों को उम्मीद है कि नवंबर के आखिर तक ओवरब्रिज के लिए स्वीकृत मिल जाएगी।

    दरअसल, पीलीभीत-बस्ती हाइवे से जोड़ने के लिए शहर के संकटा देवी चौराहे से लेकर लालपुर तक सड़क फोरलेन होनी है, इसके लिए शासन से 31 करोड़ रुपये की वित्तीय सहमति मिल चुकी है। फोरलेन के बीच में बड़ी बाधा श्री कृष्णा टाकीज के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग थी, जिस पर रेलवे ने ब्रिज कारपोरेशन को ओवरब्रिज बनाने के लिए सहमति दे दी है। जिसके बाद सीडीओ अभिषेक कुमार ब्रिज कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रयास में जुट गए हैं।

    सीडीओ के मुताबिक यह ओवरब्रिज 36 मीटर चौड़ा है और 750 मीटर लंबा होगा। ओवरब्रिज के दोनों किनारों पर 3.5 मीटर का सर्विस लेन बनना है। ओवरब्रिज के दायरे में दोनों तरफ कई मकान व दुकान आ रहे हैं। ओवरब्रिज के निर्माण के इन कब्जों को हटाया जाएगा और इसके बदले उन्हें क्षतिपूर्ति का मुआवजा भी दिया जाएगा।

    अधिकारियों का कहना है कि ओवरब्रिज का निर्माण बड़ा प्रोजेक्ट है। सीडीओ अभिषेक कुमार के प्रयास से इसे जल्द अमल में लाया जाएगा। ओवरब्रिज के बन जाने से श्री कृष्णा टॉकीज रेलवे क्रासिंग पर लगने वाली जाम से लोगों को राहत मिलेगी इसके साथ ही फोरलेन के निर्माण से यातायात सुगम होगा। पलिया, निघासन, फूलबेहड़ और शारदा शारदानगर क्षेत्र से आने वाले आम नागरिक पीलीभीत बस्ती हाईवे को पकड़ने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकेंगे।