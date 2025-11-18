Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार के लिए 199 ग्राम पंचायतों ने किया आवेदन, इतने लाख मिलेगा पुरस्कार

    By Dharmesh Kumar Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 02:37 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार के लिए 199 ग्राम पंचायतों ने आवेदन किया है। यह पुरस्कार पंचायतों को उनके बेहतरीन कार्यों के लिए दिया जाएगा, जिसके तहत उन्हें लाखों रुपये की राशि मिलेगी। इस घोषणा से ग्राम पंचायतों में उत्साह का माहौल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार के लिए 199 ग्राम पंचायतों ने किया आवेदन।

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए 199 ग्राम पंचायतों ने आवेदन किया है। इनकी जांच अब जिला स्तरीय समिति कर रही है। जिले से जिन ग्राम पंचायतों का प्रस्ताव भेजा जाएगा, उसकी जांच राज्य स्तरीय समिति करेगी। इसके बाद पुरस्कार के लिए चयन किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए ग्राम पंचायतों का चयन नौ थीम पर होता है। इसमें गरीबी मुक्त ग्राम पंचायत, स्वस्थ गांव, बाल मैत्री गांव, पर्याप्त जल युक्त ग्राम पंचायत, स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाली ग्राम पंचायत, सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत, सुशासन वाली और महिला हितैषी ग्राम पंचायत शामिल है।

    जिले की 199 ग्राम पंचायतों ने पुरस्कार के लिए आवेदन किया है। ग्राम पंचायतों की इस दावेदारी की जांच जिला स्तरीय समिति के अधिकारी कर रहे हैं।

    डीपीआरओ विशाल सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय समिति जांच कर रही है। इसके बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। राज्य स्तरीय समिति जांच करेगी। इसके बाद पात्र ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए राज्य स्तर से ही चयनित किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार में पहला पुरस्कार 35 लाख रुपया मिलता है। दूसरा 32 लाख, तीसरा 30 लाख, चौथा 25 वहीं पांचवां पुरस्कार 20 लाख रुपया मिलता है। इस धनराशि से ग्राम पंचायतें विकास कराती हैं।