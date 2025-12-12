'बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को 26 के चुनाव में जनता खुद ही ढहाएगी', ऐसा क्यों बोले ब्रजेश पाठक?

Language
    By Dharmesh Kumar Shukla Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 02:57 PM (IST)

    डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लखीमपुर खीरी में एसआइआर की समीक्षा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को 2026 में जनता खुद ढहा देगी। उन्ह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। गुरुवार को एसआइआर की समीक्षा करने पार्टी कार्यालय पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को 26 में होने वाले चुनाव में जनता खुद ही ढहा देगी।

    उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में अखिलेश के गुंडाराज को प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। पत्रकारों से रूबरू डिप्टी सीएम ने बिहार के जंगल राज के खात्मे के साथ-साथ अब बंगाल में ममता की दुकान उजाड़ने वाली है जैसा बयान भी दिया।

    पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव को लेकर विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं इसलिए प्रोपेगंडा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता एक-एक कर एस आइ आर के जरिए बूथों से अवैध मतदाता व घुसपैठियों को तलाश कर रहे हैं।

    एसआइआर की समीक्षा के बाद मीडिया से रूबरू डिप्टी सीएम ने कहा कि बैठक में कार्यकर्ताओं से कहा गया कि बीएलओ जो फार्म घर-घर पहुंचाए हैं उनको जमा कराना और जब वोटर लिस्ट छपे तो उसमें प्रकाशित नामों की गहन पड़ताल करना बेहद जरूरी है। देखा जाए कि सूची में कोई नाबालिग, कोई मृतक, कोई घुसपैठिया तो सूची में शामिल तो नहीं है यदि ऐसा है तो उसे तुरंत निरस्त कराएं।

    दोपहर करीब सवा 12 बजे भाजपा कार्यालय पहुंचे डिप्टी सीएम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि एसआइआर कोई पहली बार नहीं हो रहा आजादी के बाद कई बार हो चुका है। विपक्ष हो-हल्ला इसलिए कर रहा है कि क्योंकि बिहार में राजग की प्रचंड जीत इंडी गठबंधन हजम नहीं कर पाया।

    वहां के जंगल को राज को जनता ने खारिज कर दिया और बीस साल से चल रही नितिश सरकार का डंका फिर से बज गया। बंगाल पर टिप्पणी करते हुए पाठक ने कहा कि बंगाल में ममता की दुकान पूरी तरह से उजड़ चुकी है।

    जिस तरीके से वह घुसपैठियों के बल पर हर बार चुनाव जीत जाया करती थीं इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। पाठक ने एक सवाल का करारा जवाब देते हुए कहा कि बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को 2026 के चुनाव में जनता खुद ही ढहा देगी।