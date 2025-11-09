लखीमपुर में सिंगाही के मोहम्मद सुहैल को गुजरात में एटीएस ने किया गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जागरण, लखीमपुर: गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आने वाले आतंकवादियों में सिंगाही कस्बा के युवक सुहैल का नाम सामने आने से जिले में खलबली है। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि गुजरात में गिरफ्तार मोहम्म्द सुहैल के बारे में सूचना मिलने पर सिंगाही थाना पुलिस ने उसके घर पर जाकर जानकारी जुटाई है। फिलहाल मामले की जांच कराई जा रही है।

मुहल्ला झाला के मोहम्मद सुहैल को एटीएस ने गुजरात के बनासकांठा जिले से गिरफ्तार किया है, जिसका आतंकवादी कनेक्शन होना बताया जाता है। इन पर देश के विभिन्न इलाकों में हमले की प्लानिंग रचने का आरोप है। रविवार को सिंगाही थाना पुलिस ने मोहम्मद सुहैल के घर जाकर घरवलों से उसके बारे में जांच-पड़ताल की है।

मोहम्मद सुहैल काे गुजरात में एटीएस के हिरासत में लेने की खबर साेशल मीडिया पर प्रसारित होते ही क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। एसपी के निर्देश पर रविवार को सिंगाही थाना पुलिस ने उसके घर पर जाकर पूछताछ की है। ट्रैक्टर मिस्त्री सलीम के तीन बेटों में मोहम्मद सुहेल मझला बेटा है।

घरवालों का कहना है कि सुहेल करीब तीन वर्ष पहले हाफिज की पढ़ाई करने मुजफ्फरनगर गया था। करीब छह माह पहले वह घर पर आकर एक माह रुका भी था। इसके बाद वह मुजफ्फरनगर लौट गया। वहां से करीब एक सप्ताह पहले गुजरात घूमने गया था। वहां पर सुरक्षा एजेंसियों ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर धर दबोचा। सलीम का सबसे बड़ा बेटा सुम्मीं खां तमिलनाडु में कपड़ों का व्यापार करता है, जबकि छोटा बेटा वसीम कस्बे में ही एसी मरम्मत का कार्य करता है।