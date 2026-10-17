लखीमपुर खीरी में सीओ के ‍आवास के सामने भिड़े दो पुलिसकर्मी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

संवाद सूत्र, लखीमपुर खीरी : उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रदेश के पुलिस कर्मियों को जनता से शिष्ट व्यवहार करने का प्रशिक्षण दे रही है, लेकिन पुलिस कर्मी तो सरेराह आपस में मारपीट कर अभियान पर सवाल उठा रहे है। ताजा मामला जिले में मोहम्मदी में पुलिसकर्मियों के बीच विवाद और मारपीट का सामने आया है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है।

मोहम्मदी में सीओ आवास के सामने देर रात हुई घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस विभाग की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वीडियो में दो पुलिसकर्मियों के बीच सड़क पर विवाद और मारपीट हो रही है। उनके बीच विवाद की वजह और घटना की पूरी परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हो सकी हैं, लेकिन सड़क पर इस तरह की हरकतों पर कानाफूसी तो हो ही रही है।