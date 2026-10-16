सड़क पर आया 90 किलो वजनी विशालकाय अजगर, लखीमपुर में दो घंटे ठप रहा आवागमन

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। दुधवा टाइगर रिजर्व की सम्पूर्णानगर वन रेंज में हजारा थाने के पास जंगल से भटककर करीब 90 किलोग्राम वजनी विशालकाय भारतीय अजगर सड़क पर आ गया। अजगर को देखकर राहगीरों में कौतूहल के साथ भय का माहौल बन गया। उसे देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई, जिससे करीब दो घंटे तक आवागमन बाधित रहा।

सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विशालकाय अजगर को सड़क से हटाने और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए टीम ने सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान चलाया। अजगर के आकार और वजन को देखते हुए पूरी सतर्कता बरती गई, ताकि उसे किसी तरह की चोट न पहुंचे और मौके पर मौजूद लोगों को भी कोई खतरा न हो। काफी मशक्कत के बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया।