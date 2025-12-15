लखीमपुर में दो छात्राओं से गैंगरेप, कोचिंग जाते समय खेत में घसीट ले गए बदमाश; मौके पर पहुंचे SSP

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। सोमवार सुबह कोचिंग के निकली दो छात्राओं संग सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना लखीमपुर बेहजम के बीच कैमासुर गांव के पास फरधान थाना क्षेत्र की है।

सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच के अलावा एसपी संकल्प शर्मा ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू आस पास लगे सीसी कैमरे भी खंगाले हैं। छात्राओं की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा कर लिया जाएगा।

जिले के फरधान इलाके में सोमवार सुबह कोचिंग जा रही दो स्कूली छात्राओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने की सूचना से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर एएसपी से लेकर एसपी संकल्प शर्मा ने मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है।