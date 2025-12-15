लखीमपुर में दो छात्राओं से गैंगरेप, कोचिंग जाते समय खेत में घसीट ले गए बदमाश; मौके पर पहुंचे SSP
लखीमपुर में दो स्कूली छात्राओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कोचिंग जाते समय कैमासुर गांव के पास गन्ने के खेत में युवकों ने वारदात को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखीमपुर। सोमवार सुबह कोचिंग के निकली दो छात्राओं संग सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना लखीमपुर बेहजम के बीच कैमासुर गांव के पास फरधान थाना क्षेत्र की है।
सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच के अलावा एसपी संकल्प शर्मा ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू आस पास लगे सीसी कैमरे भी खंगाले हैं। छात्राओं की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा कर लिया जाएगा।
जिले के फरधान इलाके में सोमवार सुबह कोचिंग जा रही दो स्कूली छात्राओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने की सूचना से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर एएसपी से लेकर एसपी संकल्प शर्मा ने मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है।
बताते हैं कि दोनों छात्राएं एक ही गांव की हैं और कोचिंग जाने के लिए रोजाना की तरह एक साथ सोमवार सुबह घर से निकली थी। इस दौरान कैमासुर गांव के पास कुछ युवक उन्हें गन्ने के खेत में घसीट ले गए और सामूहिक दुष्कर्म कर फरार हो गए।
बताते हैं कि पीड़ित छात्राओं की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दोनो छात्राओं से पुलिस पूछताछ कर रही है। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है, जल्दी ही मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा।
