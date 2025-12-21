दो ट्रकों की भिड़ंत में चालक की मौके पर दर्दनाक मौत, दूसरा ड्राइवर हुआ फरार

संवादसूत्र, पसगवां (लखीमपुर)। बरवर जहानीखेड़ा मार्ग पर रविवार सुबह घने कोहरा में दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा रविवार सुबह करीब पांच बजे हुआ है।

रविवार सुबह डीसीएम श्रीराम शुगर यूनिट अजबापुर से गन्ना तौल कराकर ट्रक चालक क्रय केंद्र चोरहा खुर्रमनगर जा रहा था। ट्रक के चंदिला चौराहा के पास पहुंचते ही सामने से तेज रफ्तार में आ रहे धान भरे ट्रक से आमने सामने टक्कर हो गई।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गन्ना उतारकर वापस लौट रहे ट्रक का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इससे ट्रक चालक 24 वर्षीय अमित तिवारी पुत्र छोटे पंडित निवासी कस्बा मैगलगंज की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रकों की टक्कर का शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण एकत्रित हो गए। इसके बाद सड़क हादसे की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को किनारे कराकर यातायात सुचारू कराया। ट्रक मैगलगंज के रवि गुप्ता का है जो संजय पांडे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से अजबापुर चीनी मिल में क्रय केंद्र से गन्ना आपूर्ति में लगा है। मृतक अमित तिवारी अविवाहित था। धान भरे दूसरे ट्रक के चालक व परिचालक कोहरा का फायदा उठाकर घटनास्थल से फरार हो गए।