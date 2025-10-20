Language
    लखीमपुर में एक बाइक पर सवार तीन लोगों की मौत, मोहम्मदी-शाहजहांपुर मार्ग पर हुआ हादसा

    Updated: Mon, 20 Oct 2025 05:13 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी के पसगवां में मोहम्मदी-शाहजहांपुर मार्ग पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई। मृतक शाहजहांपुर के रहने वाले थे और त्योहार मनाने ससुराल आए थे। वे सुबह वापस लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं पहना था और वे नशे में थे।

    संवाद सूत्र, पसगवां (लखीमपुर)। मोहम्मदी-शाहजहांपुर मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक ही बाइक पर सवार तीन लोग गम्भीर घायल हो गए, जिनकी इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। सोमवार अलसुबह पसगवां कोतवाली के गांव गौहनिया आलम के निकट सुखेता पुल पर हुए हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई।

    इसमें 45 वर्षीय गुडडू पुत्र रामस्वरूप, 50 वर्षीय संतराम पुत्र जोधालाल निवासीगण सहजनवां शाहगंज कोतवाली रोजा जिला शाहजहांपुर व 30 वर्षीय हरिपाल पुत्र कालीचरन निवासी गांव गौहनिया आलम कोतवाली पसगवां के साथ एक ही बाइक से रविवार रात मोहम्मदपुर ताजपुर स्थित अपनी ससुराल आए थे। त्योहार घर पर मानने के लिए सोमवार अलसुबह सभी लोग बाइक से वापस अपने गांव लौट रहे थे।

    शाहजहांपुर- लखीमपुर खीरी जनपद सीमा के पर स्थित सुखेता नदी पुल पर अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे तीनों गम्भीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने संतराम व गुड्डू को इलाज के लिए भावलखेड़ा सरकारी अस्पताल पंहुचवाया, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया और गम्भीर घायल हरिपाल को ने शाहजहांपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मगर,वहां पंहुचने से पहले ही हरिपाल ने दम तोड़ दिया।

    सड़क हादसे की जानकारी होने पर पंहुचे घरवालों ने ग्रामीणों संग भावलखेड़ा में शव उतारकर सड़क जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से जाम नहीं लग सकी। हादसे की सूचना पर सीओ अरुण कुमार सिंह, एसएचओ जितेंद्र प्रताप सिंह भी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए।

    एसएचओ जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है। हादसे में विधिक कार्यवाही कर रही है। लोगों का कहना है कि बाइक पर सवार किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया था। इसके अलावा तीनों नशे में भी बताए जाते है।