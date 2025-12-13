लखीमपुर खीरी में गेहूं के खेत में बाघ के पग चिह्न दिखे, ग्रामीणों में दहशत
लखीमपुर खीरी के ककरहा बीट के सरैया विलियम कमलापुर गांव के खेतों में बाघ की मौजूदगी से किसानों में दहशत है। शुक्रवार की रात बाघ खेतों में घूमता रहा।
जागरण संवाददाता, लखीमपुर। ककरहा बीट के ग्राम सरैया विलियम कमलापुर के बीच खेतों में बाघ की मौजूदगी को लेकर किसानों में दहशत है। किसानों का कहना है कि शुक्रवार की पूरी रात बाघ खेतों में विचरण करता रहा, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना रहा। शनिवार की सुबह गेहूं के खेत में बाघ के पग चिन्ह दिखाई दिए।
वन दरोगा रोहित कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर वह टीम के साथ मौके पर गए और बाघ के पग चिन्ह होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सैदापुर, हजरतपुर, कंधरापुर, सरैयाविलियम गाव जंगल से सटे हुए हैं। ग्रामीणों को जागरूक किया गया है कि खेतों में कार्य करने से पहले हाका लगाकर जाए।
किसानों का कहना है कि इस समय गेहूं के खेत में सिंचाई और खाद डालने का समय है। वही गन्ना छिलाई का काम भी चल रहा हैं। किसान कुलवंत ,हरवंश सिंह, परमजीत सिंह ,अविरल दीक्षित, दीप सिंह, सप्पू दीक्षित, राजीव दीक्षित का कहना है कि यदि वन विभाग की टीम कोई कार्यवाही नहीं करती है, किसी न किसी दिन कोई अप्रिय घटना हो सकती है।
