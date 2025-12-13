लखीमपुर खीरी में गेहूं के खेत में बाघ के पग चिह्न दिखे, ग्रामीणों में दहशत

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। ककरहा बीट के ग्राम सरैया विलियम कमलापुर के बीच खेतों में बाघ की मौजूदगी को लेकर किसानों में दहशत है। किसानों का कहना है कि शुक्रवार की पूरी रात बाघ खेतों में विचरण करता रहा, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना रहा। शनिवार की सुबह गेहूं के खेत में बाघ के पग चिन्ह दिखाई दिए।

वन दरोगा रोहित कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर वह टीम के साथ मौके पर गए और बाघ के पग चिन्ह होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सैदापुर, हजरतपुर, कंधरापुर, सरैयाविलियम गाव जंगल से सटे हुए हैं। ग्रामीणों को जागरूक किया गया है कि खेतों में कार्य करने से पहले हाका लगाकर जाए।