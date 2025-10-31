Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लखीमपुर में बाघ ने गाय और कुत्ते को बनाया निवाला, ग्रामीणों में दहशत

    By Dharmesh Kumar Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 02:39 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बाघ ने गाय और कुत्ते को मार डाला। इस घटना से पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। बाघ के हमले से ग्रामीण भयभीत हैं और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    -करीब एक सप्ताह से आबादी के पास घूम रहा है बाघ पिजड़े में नही हो रहा कैद


    संवाद सूत्र, पलियाकलां (लखीमपुर)। तहसील क्षेत्र के बेला कलां में करीब एक सप्ताह से बाघ लगातार आबादी के पास घूम रहा है। वह गाय व बेसहारा साड़ के अलावा बीती रात फिर से एक गाय व कुत्ते का शिकार कर लिया जिससे ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई है। बाघ वन विभाग द्वारा लगाए गए पिजड़े में नहीं कैद हो रहा है। देर रात गांव में बेसहारा घूम रही एक गाय व एक कुत्ते पर हमला कर बाघ ने उन्हें अपना निवाला बना लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रामीणों का कहना है कि एक सप्ताह से अधिक का समय बीतने को है और बाघ द्वारा लगातार कहीं न कहीं मवेशियों पर हमला कर उनका शिकार किया जा रहा है। फिर भी वन विभाग उसे पकड़ नहीं पा रहा है। बाघ के आतंक के चलते ग्रामीण खेतों में जाने से कतराने लगे हैं और शाम होते ही घरों में दुबक जाते हैं।

    इस बारे में रेंजर अंकित कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम को लगातार मौके पर भेजा जा रहा है। बाघ को पकडऩे के लिए पिजड़ा लगाया गया है और कैमरे भी लगाए गए हैैं पर बाघ उनमें फंस नहीं रहा है। जल्द ही बाघ को पकड़ लिया जाएगा।