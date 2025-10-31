लखीमपुर में बाघ ने गाय और कुत्ते को बनाया निवाला, ग्रामीणों में दहशत

-करीब एक सप्ताह से आबादी के पास घूम रहा है बाघ पिजड़े में नही हो रहा कैद

संवाद सूत्र, पलियाकलां (लखीमपुर)। तहसील क्षेत्र के बेला कलां में करीब एक सप्ताह से बाघ लगातार आबादी के पास घूम रहा है। वह गाय व बेसहारा साड़ के अलावा बीती रात फिर से एक गाय व कुत्ते का शिकार कर लिया जिससे ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई है। बाघ वन विभाग द्वारा लगाए गए पिजड़े में नहीं कैद हो रहा है। देर रात गांव में बेसहारा घूम रही एक गाय व एक कुत्ते पर हमला कर बाघ ने उन्हें अपना निवाला बना लिया।

ग्रामीणों का कहना है कि एक सप्ताह से अधिक का समय बीतने को है और बाघ द्वारा लगातार कहीं न कहीं मवेशियों पर हमला कर उनका शिकार किया जा रहा है। फिर भी वन विभाग उसे पकड़ नहीं पा रहा है। बाघ के आतंक के चलते ग्रामीण खेतों में जाने से कतराने लगे हैं और शाम होते ही घरों में दुबक जाते हैं।