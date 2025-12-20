जंगल के अंदर अवैध रूप से घूम रहे तीन नेपाली गिरफ्तार, वन विभाग ने वसूला 30 हजार रुपये का जुर्माना

संवादसूत्र, चंदनचौकी (लखीमपुर)। दुधवा टाइगर रिजर्व के दुधवा रेंज के अंतर्गत जंगल के कोर एरिया में अवैध रुप से पकड़े गए तीन नेपालियों से वन विभाग ने 30 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है। नेपालियों ने वनकर्मियों पर 50 हजार रुपये वसूलने का आरोप लगाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुधवा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत दुधवा रेंज में नेपाल के धनगढ़ी के 19आईगांव निवासी जोग बहादुर खड़़का, रामगिरी खाती व दिलबहादुर जंगल होकर आ रहे थे। रास्ते में वनकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया और वन चौकी सौनहा ले आए। यहां पर तीनों नेपालियों से 30 हजार का जुर्माना वसूल कर उन्हें छोड़ दिया गया। बाद में इस मामले का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें तीनों नेपाली वन कर्मियों पर 50 हजार रुपये वसूलने का आरोप लगा रहे हैं।

इसके साथ ही दिन भर वन चौकी पर रोके रखने की बात कह रहे हैं। इस संबंध में दुधवा रेंज के वन दरोगा अनुराग ने बताया कि तीन नेपाली व्यक्तियों को 52 नंबर रुट पर जंगल के अंदर कोर एरिया में स्टाफ ने पकड़ा था। पूछने पर कोई स्पष्ट जवाब नही दे पा रहे थे।