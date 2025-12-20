Language
    जंगल के अंदर अवैध रूप से घूम रहे तीन नेपाली गिरफ्तार, वन विभाग ने वसूला 30 हजार रुपये का जुर्माना

    By Rakesh Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:11 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी में वन विभाग ने तीन नेपाली नागरिकों को जंगल में अवैध रूप से घूमते हुए गिरफ्तार किया। इन पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वन विभ ...और पढ़ें

    जंगल के अंदर अवैध रूप से घूम रहे तीन नेपाली गिरफ्तार।

    संवादसूत्र, चंदनचौकी (लखीमपुर)। दुधवा टाइगर रिजर्व के दुधवा रेंज के अंतर्गत जंगल के कोर एरिया में अवैध रुप से पकड़े गए तीन नेपालियों से वन विभाग ने 30 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है। नेपालियों ने वनकर्मियों पर 50 हजार रुपये वसूलने का आरोप लगाया है।

    दुधवा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत दुधवा रेंज में नेपाल के धनगढ़ी के 19आईगांव निवासी जोग बहादुर खड़़का, रामगिरी खाती व दिलबहादुर जंगल होकर आ रहे थे। रास्ते में वनकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया और वन चौकी सौनहा ले आए।

    यहां पर तीनों नेपालियों से 30 हजार का जुर्माना वसूल कर उन्हें छोड़ दिया गया। बाद में इस मामले का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें तीनों नेपाली वन कर्मियों पर 50 हजार रुपये वसूलने का आरोप लगा रहे हैं।

    इसके साथ ही दिन भर वन चौकी पर रोके रखने की बात कह रहे हैं। इस संबंध में दुधवा रेंज के वन दरोगा अनुराग ने बताया कि तीन नेपाली व्यक्तियों को 52 नंबर रुट पर जंगल के अंदर कोर एरिया में स्टाफ ने पकड़ा था। पूछने पर कोई स्पष्ट जवाब नही दे पा रहे थे।

    कभी गांव तो कभी चंदनचौकी जाने की बात कह रहे थे जो जंगल के बाहर है। विपरीत दिशा में जंगल के एक किलोमीटर अंदर कोर एरिया में कैसे पहुंचे इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सके।

    तलाशी में इन लोगों के पास एक धारदार खुरपी, घास छीलने का औजार व एक झोला मिला था। पचास हजार रुपये वसूलने का आरोप गलत है। तीस हजार रुपये का जुर्माना लेकर तीनो को छोड़ दिया गया था। जिसकी रसीद भी काट दी गई है।