Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी के इस ज‍िले में फोरलेन के बीच बाधा बने रेलवे क्रॉसिंग पर तीन लेन में बनेगा ओवरब्रिज, जमीन का होगा अधि‍ग्रहण

    By Dharmesh Kumar Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 07:30 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में फोरलेन सड़क निर्माण में रेलवे क्रॉसिंग बाधा बन रही थी। सरकार ने तीन लेन का ओवरब्रिज बनाने का फैसला किया है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। यह ओवरब्रिज परियोजना को पूरा करने और यातायात को सुगम बनाने में मदद करेगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। पीलीभीत-बस्ती हाइवे से जोड़ने के लिए शहर के संकटा देवी से लालपुर तक साढ़े तीन किलोमीटर की दूरी में फोरलेन को वित्तीय स्वीकृत मिल गई है। 31 करोड़ रुपये के बजट से बनने वाले फोरलेन को लेकर राजस्व विभाग ने कब्जेदारों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फोरलेन के बीच में श्रीकृष्णा टॉकीज के पास रेलवे क्रॉसिंग एक बड़ी बाधा थी, लेकिन रेलवे ने ब्रि‍ज कारपोरेशन को क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की अनुमति दे दी है। रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने के लिए 24 घंटे में एक लाख लोगों का ट्रैफिक चाहिए, जबकि यहां डेढ़ लाख लोगों का ट्रैफिक है।


    रेलवे के मानकों पर खरा उतरने के बाद मंगलवार को सीडीओ अभिषेक कुमार ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता तरूणेंद्र त्रिपाठी, जेई विकास यादव, ब्रिज कारपोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर कैसर अंसारी को ओवरब्रिज की ड्राइंग के साथ बुलवाया। अधिकारियों से चर्चा के दौरान सीडीओ ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द स्टीमेट शासन को अनुमति के लिए भिजवाएं।

    ब्रिज कारपोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर कैसर अंसारी ने बताया कि यह ओवरब्रिज 750 मीटर लंबा होगा और यह तीन लेन का बनाया जाएगा। संकटा देवी चौराहा से आगे करीब 50 मीटर की दूरी से निर्माण शुरू होगा, जो गोटैयाबाग मोड़ के पास उतरेगा। ओवरब्रिज बनाने में 150 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। यह 11.3 मीटर चौड़ा होगा और 3.5 मीटर का सर्विस लेन होगा।

    सीडीओ ने पीडब्ल्यूडी व सेतु निगम के अफसरों को मौके पर भेजकर निर्माण स्थल जांच कर रिपोर्ट मांगी। अधिकारियों का कहना है कि तीन लेन के ओवरब्रिज पर दोनों तरफ फुटपाथ भी रहेगा। यूटिलिटी चार्ज सहित इस पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

    बताते हैं कि ओवरब्रिज निर्माण में ज्यादातर सरकारी जमीन है वहीं आसपास के लोगों की जो निजी जमीन जद में आएगी उसका अधिग्रहण किया जाएगा।