संवाद सूत्र, लखीमपुर। पीलीभीत-बस्ती हाइवे से जोड़ने के लिए शहर के संकटा देवी से लालपुर तक साढ़े तीन किलोमीटर की दूरी में फोरलेन को वित्तीय स्वीकृत मिल गई है। 31 करोड़ रुपये के बजट से बनने वाले फोरलेन को लेकर राजस्व विभाग ने कब्जेदारों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है।

फोरलेन के बीच में श्रीकृष्णा टॉकीज के पास रेलवे क्रॉसिंग एक बड़ी बाधा थी, लेकिन रेलवे ने ब्रि‍ज कारपोरेशन को क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने की अनुमति दे दी है। रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाने के लिए 24 घंटे में एक लाख लोगों का ट्रैफिक चाहिए, जबकि यहां डेढ़ लाख लोगों का ट्रैफिक है।



रेलवे के मानकों पर खरा उतरने के बाद मंगलवार को सीडीओ अभिषेक कुमार ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता तरूणेंद्र त्रिपाठी, जेई विकास यादव, ब्रिज कारपोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर कैसर अंसारी को ओवरब्रिज की ड्राइंग के साथ बुलवाया। अधिकारियों से चर्चा के दौरान सीडीओ ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द स्टीमेट शासन को अनुमति के लिए भिजवाएं।

ब्रिज कारपोरेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर कैसर अंसारी ने बताया कि यह ओवरब्रिज 750 मीटर लंबा होगा और यह तीन लेन का बनाया जाएगा। संकटा देवी चौराहा से आगे करीब 50 मीटर की दूरी से निर्माण शुरू होगा, जो गोटैयाबाग मोड़ के पास उतरेगा। ओवरब्रिज बनाने में 150 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। यह 11.3 मीटर चौड़ा होगा और 3.5 मीटर का सर्विस लेन होगा।

सीडीओ ने पीडब्ल्यूडी व सेतु निगम के अफसरों को मौके पर भेजकर निर्माण स्थल जांच कर रिपोर्ट मांगी। अधिकारियों का कहना है कि तीन लेन के ओवरब्रिज पर दोनों तरफ फुटपाथ भी रहेगा। यूटिलिटी चार्ज सहित इस पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे।