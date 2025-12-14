Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मथुरा में तैनात एडीएम के पैतृक घर में घुसे चोर, चोरी करने में रहे नाकाम

    By Rakesh Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:46 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी में मथुरा में तैनात एडीएम के पैतृक घर में चोर घुस गए। हालांकि, चोर चोरी करने में नाकाम रहे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची ...और पढ़ें

    Hero Image

    मथुरा में तैनात एडीएम के घर में घुसे चोर।

    सवाद सूत्र, पिपरझला (लखीमपुर)। कस्बा क्षेत्र के गांव पचदेवरा में शनिवार रात चोरों ने मथुरा जिले में तैनात एडीएम के घर सहित पांच घरों को निशाना बनाया। हालांकि इस दौरान चोर एक ही घर में चोरी करने में सफल रहे। एक घर में दरवाजे आदि तोड़ने में असफल रहे तो एक घर में बच्चा जागने से चोरी नहीं सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं एक घर से वजनी एलसीडी ले जाने में असफल रहे। चोरी की घटना एक घर में लगे सीसी कैमरे में रिकार्ड हुई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है।

    चौकी मढि़या बाजार से सटे गांव पचदेवरा में बीती रात चोरों ने सबसे पहले मथुरा जिले में तैनात एडीएम पंकज वर्मा के घर को निशाना बनाया। रेलिंग में साड़ी बांधकर घर में घुसे चोर छत पर पहुुंचे, लेकिन दरवाजे आदि मजबूती से बंद होने से अंदर दाखिल नहीं हो सके।

    इसके बाद चोरों ने चार अन्य घरों को निशाना बनाया। पांच घरों में चोरी करने के इरादे से घुसे चोर एक बंद मिले घर से ही चांदी के आभूषण आदि ले जाने में सफल रहे। एक घर से एलसीडी तो खोल ली, लेकिन लेकर नहीं जा सके।

    इस पर उसे छत पर ही छोड़कर चले गए। चोरी की यह घटना एक घर में लगे सीसी कैमरें में रिकार्ड हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कैमरे की रिकार्डिंग से चोरों की पहचान कर गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।

    गांव पचदेवरा निवासी पंकज वर्मा वर्तमान मे मथुरा जिले में एडीएम हैं। चाेरों ने उनके घर की रेलिंग में साड़ी बांधकर छत पर चढ़ गए, लेकिन दरवाजे बंद होने की वजह से चोर घर में दाखिल नहीं हो सके।

    इसके बाद चोरों ने खाली पड़े संतोष भार्गव के घर को निशाना बनाया। संतोष का परिवार बाहर रहता है। चोरो ने मेन गेट का दरवाजा तोड़कर कमरे में रखी अलमारी से चांदी की बिछिया व पायल चोरी कर ले गए।

    संतोष भार्गव के घर की दीवार के सहारे चोर पास में बने अशोक वर्मा के घर में दाखिल हो गई और फिर परचून की दुकान मे चोरी करने का जतन किया, सफलता हाथ नहीं लग सकी।

    इसके बाद चोरों ने बाबूराम पटेल के घर को निशाना बनाया। चोरों ने एलसीडी टीवी उतार ली, लेकिन लेकर नहीं जा सके। इस पर चोर एलसीडी छत पर ही छोड़कर फरार हो गए।

    इसके बाद चोर विषंभर लाल के घर में घुसे, लेकिन बच्चे के रोने पर घरवालों के जागने पर चोर बैरंग लौट गए। चोरों के घर में घुसने की वारदात घर में लगे सीसी कैमरे में कैद है।

    पांच घरों में चोरी की जानकारी मिलने पर गांव जाकर जांच पड़ताल कर ग्रामीणों से जानकारी जुटाई है। जल्द ही चोरों को पकड़कर जेल भेजा जाएगा। -महेश पाठक, थाना प्रभारी, मितौली।