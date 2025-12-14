मथुरा में तैनात एडीएम के पैतृक घर में घुसे चोर, चोरी करने में रहे नाकाम

सवाद सूत्र, पिपरझला (लखीमपुर)। कस्बा क्षेत्र के गांव पचदेवरा में शनिवार रात चोरों ने मथुरा जिले में तैनात एडीएम के घर सहित पांच घरों को निशाना बनाया। हालांकि इस दौरान चोर एक ही घर में चोरी करने में सफल रहे। एक घर में दरवाजे आदि तोड़ने में असफल रहे तो एक घर में बच्चा जागने से चोरी नहीं सके।

वहीं एक घर से वजनी एलसीडी ले जाने में असफल रहे। चोरी की घटना एक घर में लगे सीसी कैमरे में रिकार्ड हुई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है। चौकी मढि़या बाजार से सटे गांव पचदेवरा में बीती रात चोरों ने सबसे पहले मथुरा जिले में तैनात एडीएम पंकज वर्मा के घर को निशाना बनाया। रेलिंग में साड़ी बांधकर घर में घुसे चोर छत पर पहुुंचे, लेकिन दरवाजे आदि मजबूती से बंद होने से अंदर दाखिल नहीं हो सके।

इसके बाद चोरों ने चार अन्य घरों को निशाना बनाया। पांच घरों में चोरी करने के इरादे से घुसे चोर एक बंद मिले घर से ही चांदी के आभूषण आदि ले जाने में सफल रहे। एक घर से एलसीडी तो खोल ली, लेकिन लेकर नहीं जा सके।

इस पर उसे छत पर ही छोड़कर चले गए। चोरी की यह घटना एक घर में लगे सीसी कैमरें में रिकार्ड हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कैमरे की रिकार्डिंग से चोरों की पहचान कर गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।

गांव पचदेवरा निवासी पंकज वर्मा वर्तमान मे मथुरा जिले में एडीएम हैं। चाेरों ने उनके घर की रेलिंग में साड़ी बांधकर छत पर चढ़ गए, लेकिन दरवाजे बंद होने की वजह से चोर घर में दाखिल नहीं हो सके। इसके बाद चोरों ने खाली पड़े संतोष भार्गव के घर को निशाना बनाया। संतोष का परिवार बाहर रहता है। चोरो ने मेन गेट का दरवाजा तोड़कर कमरे में रखी अलमारी से चांदी की बिछिया व पायल चोरी कर ले गए।