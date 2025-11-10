Language
    मंदिर का कॉरिडोर बनाने के लिए गिराया विधायक का पुश्तैनी घर, VIP मार्ग के लिए चलाया बुलडोजर

    By Rakesh Mishra Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 09:07 PM (IST)

    एक मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण के लिए, एक विधायक का पुश्तैनी घर गिरा दिया गया। वीआईपी मार्ग बनाने के लिए बुलडोजर का उपयोग किया गया। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को विकसित करने और बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। 

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। सोमवार की देर शाम लगभग सात बजे विधायक अमन गिरि का मुहल्ला तीर्थ स्थित पुश्तैनी मकान जेसीबी के द्वारा ध्वस्त किया गया। बताते चलें कि पौराणिक शिव मंदिर कारिडोर निर्माण को लेकर अंबेडकर तिराहे से विश्वकर्मा आवास होते हुए शिव मंदिर के दक्षिणी गेट तक आठ मीटर चौड़ा वीआईपी मार्ग बनना प्रस्तावित है। जिसको लेकर मिल डायवर्जन मार्ग स्थित दुकानों को नोटिस देकर आंशिक ध्वस्त किया जा रहा है।

    मकान को जेसीबी से गिराया

    मार्ग निर्माण को लेकर विधायक अमन गिरि का पुश्तैनी मकान भी आंशिक रूप से ध्वस्त किया जाना था। जिसको लेकर पिछले एक महीने से तीन मजदूरों के द्वारा मकान को तुड़वाया जा रहा था, लेकिन मजदूरों के द्वारा हथौड़े से तोड़ने को लेकर ध्वस्तीकरण करके काम में तेजी नहीं आ पा रही थी। जिसको लेकर मकान को जेसीबी से ध्वस्त किया गया।

    हालांकि विधायक का मकान आंशिक रूप से ध्वस्त होना था ,लेकिन मकान में निवास कर रहे विधायक के परिवार जनों ने नए सिरे से मकान बनवाने को लेकर पूरा मकान ध्वस्त करवा दिया। कारिडोर कार्यदाई संस्था यूपीपीसीएल के जूनियर इंजीनियर नितिन सिंह ने बताया सोमवार की शाम 7:00 बजे से विधायक का पुश्तैनी मकान जेसीबी के द्वारा तुड़वाया जा रहा है। क्योंकि मैनुअल तरीके से ध्वस्त होने में समय लग रहा था।