Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR में लापरवाही पड़ी भारी, महिला टीचर को निलंबित कर मानदेय और वेतन भी रोका

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:33 AM (IST)

    मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 में बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने कम्पोजिट विद्यालय उदयपुर महेवा की सहायक अध्यापक मंजू देवी रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।    

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 में बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही अब उनके लिए भारी पड़ रही है। जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए कम्पोजिट विद्यालय उदयपुर महेवा की सहायक अध्यापक मंजू देवी रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यही नहीं, कई शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का मानदेय व वेतन भी रोका गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी द्वारा यह कार्रवाई उप जिलाधिकारी निघासन के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।

    उप जिलाधिकारी के अनुसार मंजू देवी को बीएलओ के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने न तो आवश्यक सामग्री प्राप्त की और न ही कार्य प्रारंभ किया। कई बार फोन करने पर भी उन्होंने काल रिसीव नहीं की।