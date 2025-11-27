SIR में लापरवाही पड़ी भारी, महिला टीचर को निलंबित कर मानदेय और वेतन भी रोका

संवाद सूत्र, लखीमपुर। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 में बेसिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही अब उनके लिए भारी पड़ रही है। जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए कम्पोजिट विद्यालय उदयपुर महेवा की सहायक अध्यापक मंजू देवी रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

यही नहीं, कई शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का मानदेय व वेतन भी रोका गया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी द्वारा यह कार्रवाई उप जिलाधिकारी निघासन के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।

उप जिलाधिकारी के अनुसार मंजू देवी को बीएलओ के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने न तो आवश्यक सामग्री प्राप्त की और न ही कार्य प्रारंभ किया। कई बार फोन करने पर भी उन्होंने काल रिसीव नहीं की।