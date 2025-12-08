Language
    लखीमपुर में स्कूल के पास मिले दो सुतली बम, मचा हड़कंप

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:41 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक प्राथमिक स्कूल के नजदीक दो सुतली बम मिलने से गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस न ...और पढ़ें

    खमरिया कलां गांव के स्कूल के पास सुतली बम जैसी दोनों गोलो की जांच करते थानाध्यक्ष निर्मल तिवारी

    संवाद सूत्र, जागरण लखीमपुर। ईसानगर थाना क्षेत्र के खमरिया कलां के प्राथमिक स्कूल के पास सूतली बम मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष निर्मल तिवारी ने सुतली बम जैसी दो संदिग्ध वस्तुओं का अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    सोमवार अलसुबह खमरिया कलां के ग्रामीण को प्राथमिक विद्यालय के पास सुतली बम जैसी संदिग्ध वस्तु देखने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। बम की सूचना के बाद मौके पर सैकड़ों ग्रामीण पहुंच गये।

    सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष निर्मल तिवारी ने दो सुतली बम जैसी संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे लेकर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष निर्मल तिवारी ने बताया कि सतर्कता के साथ दोनो संदिग्ध वस्तुओं को कब्जे मे ले लिया गया है।

    प्रथम दृष्टवा सुतली से बंधे गोला सुतली बम जैसा लगता है। दोनों संदिग्ध वस्तुओं को जांच के बाद सावधानी पूर्वक पानी भरी बाल्टी में रखा गया है। जांच के बाद स्थिति साफ हो जायेगी ।