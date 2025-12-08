लखीमपुर में स्कूल के पास मिले दो सुतली बम, मचा हड़कंप

संवाद सूत्र, जागरण लखीमपुर। ईसानगर थाना क्षेत्र के खमरिया कलां के प्राथमिक स्कूल के पास सूतली बम मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष निर्मल तिवारी ने सुतली बम जैसी दो संदिग्ध वस्तुओं का अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

सोमवार अलसुबह खमरिया कलां के ग्रामीण को प्राथमिक विद्यालय के पास सुतली बम जैसी संदिग्ध वस्तु देखने के बाद गांव में हड़कंप मच गया। बम की सूचना के बाद मौके पर सैकड़ों ग्रामीण पहुंच गये। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष निर्मल तिवारी ने दो सुतली बम जैसी संदिग्ध वस्तु को अपने कब्जे लेकर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष निर्मल तिवारी ने बताया कि सतर्कता के साथ दोनो संदिग्ध वस्तुओं को कब्जे मे ले लिया गया है।