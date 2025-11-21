Smart Meter: खीरी टाउन सबसे ज्यादा लाइन लॉस, तीन और फीडरों पर लगेंगे स्मार्ट मीटर

संवाद सूत्र, लखीमपुर। खीरी कस्बे में स्मार्ट मीटर को लेकर चल रही खींचतान के बीच यह निर्देश दिया गया है कि जिन फीडरों पर ज्यादा लाइन लॉस हो, वहां अभियान चलाकर स्मार्ट मीटर लगाए जाएं।

लखीमपुर डिवीजन के खीरी कस्बे के उपकेंद्र के खीरी टाउन फीडर पर 38 प्रतिशत और सैयदबाड़ा फीडर पर 47 प्रतिशत लाइन लॉस है। अधिकारियों का कहना है कि खीरी कस्बे में कुल 6924 बिजली उपभोक्ता पंजीकृत है इनमें सिर्फ 2900 उपभोक्ता ही अपना प्रतिमा बिजली का बिल जमा कर रहे हैं। इसलिए लाइन लास ज्यादा है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद लाइन लास कम हो जाएगी और लोग बकाया जमा करने लगेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके अलावा छाउछ उपकेंद्र के वेस्ट फीडर पर 31 प्रतिशत और गढ़ी के छह नंबर फीडर पर 22 प्रतिशत लाइन लास दर्ज की जा रही है। अन्य फीडरों पर स्मार्ट मीटर लगाने का काम लगभग पूरा होने वाला है। खीरी टाउन में विरोध किया जा रहा था, लेकिन अधिकारियों और कस्बे वासियों के बीच वार्ता के बाद कामर्शियल और घरेलू मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है।