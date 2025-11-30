SIR in UP: लखीमपुर में एसआईआर ने पकड़ी रफ्तार, भराए जा चुके हैं 19 लाख गणना फॉर्म

संवाद सूत्र, लखीमपुर। रविवार को अवकाश के परिषदीय स्कूल खोल दिए गए। शिक्षकों को बीएलओ के सहयोग के लिए ड्यूटी पर लगा दिया गया। दिनभर पोलिंग बूथों पर गणना प्रपत्र जमा कराए गए, लेकिन रविवार की शाम छह बजे एसआईआर की प्रगति 70 प्रतिशत तक ही हो पाया। रविवार को एसआईआर का कार्य 62 प्रतिशत से आगे शुरू किया गया था। रविवार को अधिकांश स्कूलों में बीएलओ काम करते मिले।

जिले में 28 लाख मतदाताओं का एसआईआर फॉर्म भराया जाना है, जिसमें रविवार तक 19 लाख के आसपास भराए जा चुके हैं। नौ लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरवाए जाने हैं। अधिकारियों ने दो दिसंबर तक 3.38 लाख फार्म भरवाने का लक्ष्य रखा है।

उनका दावा है कि समय रहते काम कराए जाने का पूरा प्रयास है। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से सात दिन और एसआईआर के कार्य का समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन अधिकारी चार दिसंबर तक ही टारगेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं।