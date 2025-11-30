Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR in UP: लखीमपुर में एसआईआर ने पकड़ी रफ्तार, भराए जा चुके हैं 19 लाख गणना फॉर्म

    By Dharmesh Kumar Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:36 PM (IST)

    लखीमपुर खीरी जिले में विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) तेजी से चल रहा है। अब तक 19 लाख गणना फॉर्म भरे जा चुके हैं। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान से वंचित न रहे और अपात्र लोगों के नाम हटाए जा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लखीमपुर में एसआईआर ने पकड़ी रफ्तार।

    संवाद सूत्र, लखीमपुर। रविवार को अवकाश के परिषदीय स्कूल खोल दिए गए। शिक्षकों को बीएलओ के सहयोग के लिए ड्यूटी पर लगा दिया गया। दिनभर पोलिंग बूथों पर गणना प्रपत्र जमा कराए गए, लेकिन रविवार की शाम छह बजे एसआईआर की प्रगति 70 प्रतिशत तक ही हो पाया। रविवार को एसआईआर का कार्य 62 प्रतिशत से आगे शुरू किया गया था। रविवार को अधिकांश स्कूलों में बीएलओ काम करते मिले।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले में 28 लाख मतदाताओं का एसआईआर फॉर्म भराया जाना है, जिसमें रविवार तक 19 लाख के आसपास भराए जा चुके हैं। नौ लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरवाए जाने हैं। अधिकारियों ने दो दिसंबर तक 3.38 लाख फार्म भरवाने का लक्ष्य रखा है।

    उनका दावा है कि समय रहते काम कराए जाने का पूरा प्रयास है। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से सात दिन और एसआईआर के कार्य का समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन अधिकारी चार दिसंबर तक ही टारगेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

    फीडिंग में सामने आ रही गलतियां

    दरअसल एसआईआर देरी से दिखाई जा रही तेजी का परिणाम यह है गणना प्रपत्र की फीडिंग के दौरान गलतियां हो रही हैं। इस बात से अधिकारी परिचित हैं। उनका कहना है कि वैसे तो गलतियां सुधारने का कार्य भी साथ ही चल रहा था लेकिन अब सात दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है, इसलिए फीडिंग पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। चार दिसंबर के बाद गलतियों को सुधारने का कार्य किया जाएगा।