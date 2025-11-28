Language
    खीरी में जीरो पॉवर्टी लाइन के एससी युवाओं को मिलेगा रोजगार मार्गदर्शन, इस दिन है कार्यक्रम

    By Rakesh Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 02:51 PM (IST)

    लखीमपुर में, आर्थिक रूप से कमजोर एससी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 29 नवंबर को एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार, उद्यम स्थापना और सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। शून्य गरीबी रेखा वाले युवाओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, ताकि उन्हें उद्यम शुरू करने और सरकारी सहायता प्राप्त करने के बारे में जानकारी मिल सके। युवाओं से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की गई है।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। आर्थिक रूप से कमजोर और जीरो पावर्टी लाइन श्रेणी में आने वाले अनुसूचित जाति (एससी) के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विपणन विकास सहायता (एससीएसपी) योजना के तहत एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम 29 नवंबर शनिवार को सुबह 11:30 बजे ग्राम पंचायत कस्ता में आयोजित किया जाएगा।

    यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी डी.के. श्रीवास्तव ने दी। कार्यक्रम का मकसद युवाओं को स्वरोजगार, उद्यम स्थापना और सरकारी सुविधाओं से जोड़ना है।

    जीरो पावर्टी लाइन वर्ग के युवाओं को विशेष आमंत्रण

    अधिकारियों के अनुसार, कार्यक्रम में विशेष रूप से जीरो पावर्टी लाइन श्रेणी के बेरोजगार युवक-युवतियों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

    इस वर्ग को स्वरोजगार के अधिक अवसर प्रदान कर आर्थिक रूप से सक्षम बनाना योजना की प्राथमिकता है। युवाओं को बताया जाएगा कि वे किस प्रकार न्यूनतम संसाधनों के साथ उद्यम शुरू कर सकते हैं और सरकार द्वारा उपलब्ध सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

    तकनीकी शिक्षित युवाओं और कारीगरों पर भी फोकस

    कार्यक्रम में सिर्फ बेरोजगार युवा ही नहीं, बल्कि आइटीआइ/पालीटेक्निक से प्रशिक्षित युवा, पारंपरिक कारीगर तथा उद्यम स्थापना की इच्छा रखने वाले इच्छुक व्यक्ति भी लाभ उठा सकेंगे।

    उन्हें विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही ऋण सुविधा, प्रशिक्षण प्रक्रियाएं और विपणन सहयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही बताया जाएगा कि अपने हुनर को कैसे बाजार से जोड़कर आय का स्थायी स्रोत बनाया जा सकता है।

    स्वरोजगार व उद्यमिता के लिए महत्वपूर्ण पहल

    जिला ग्रामोद्योग अधिकारी का कहना है कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ना और स्वयं का रोजगार सृजित करने के लिए प्रेरित करना है। इसमें प्रतिभागियों को

    कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षण, हस्तशिल्प आधारित कार्यों की संभावनाएं, सरकारी अनुदान व ऋण सुविधाएं, तथा बाजार तक पहुंच जैसे विषयों पर विस्तार से बताया जाएगा।

    युवाओं से अधिक से अधिक सहभागिता की अपील

    अधिकारियों ने कहा कि यह कार्यक्रम ग्रामीण रोजगार-सृजन को नई दिशा देगा। बेरोजगार युवक-युवतियों को इससे अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का मार्ग मिलेगा। विभाग ने अधिक से अधिक युवाओं से कार्यक्रम में पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर परिवार व समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें।