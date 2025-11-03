Language
    किसानों के लिए सुनहरा मौका, रबी फसलों के बीज पर 50 प्रतिशत मिलेगा अनुदान; करना होगा सिर्फ ये काम

    By Rakesh Mishra Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 01:17 PM (IST)

    लखीमपुर के किसानों के लिए खुशखबरी! रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, मटर और मसूर जैसे फसलों के प्रमाणित बीज अब 50% अनुदान पर मिलेंगे। यह बीज राजकीय कृषि बीज भंडारों और कृभको जैसे केंद्रों पर उपलब्ध हैं। शरदकालीन गन्ने के साथ सरसों की खेती के लिए मुफ्त बीज भी मिलेगा। किसानों को बीज खरीदते समय बिल जरूर लेने की सलाह दी गई है।

    जागरण संवाददाता, लखीमपुर। रबी सीजन में जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि रबी फसलों गेहूं, सरसों, चना, मटर और मसूर के प्रमाणित बीज अब निर्धारित मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान दर से राजकीय कृषि बीज भंडारों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों को अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्रफल तक बीज दिया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि कृभको, आइएफडीसी, हिल इंडिया और बीज विकास निगम के केन्द्रों पर भी गेहूं के अनुदानित बीज का वितरण किया जा रहा है। शरदकालीन गन्ने के साथ सरसों की इंटरक्रॉपिंग के लिए राजकीय भंडारों पर निश्शुल्क बीज भी उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत एक हेक्टेयर के लिए चार किलोग्राम बीज दिया जाएगा। इसके लिए कृषक पंजीकरण अनिवार्य है।

    बीज वितरण पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर किया जा रहा है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिले में स्थापित बीज विधायन संयंत्रों व विक्रेताओं के गोदामों से 75 नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं।

    जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अवैध या घटिया बीज बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में निजी क्षेत्र में भी बीज की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए किसी क्षेत्र में कमी नहीं है। किसानों से अपील की गई है कि वे जहां से भी बीज खरीदें, उसका बिल अवश्य प्राप्त करें।