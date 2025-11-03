किसानों के लिए सुनहरा मौका, रबी फसलों के बीज पर 50 प्रतिशत मिलेगा अनुदान; करना होगा सिर्फ ये काम

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। रबी सीजन में जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने बताया कि रबी फसलों गेहूं, सरसों, चना, मटर और मसूर के प्रमाणित बीज अब निर्धारित मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान दर से राजकीय कृषि बीज भंडारों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों को अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्रफल तक बीज दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने बताया कि कृभको, आइएफडीसी, हिल इंडिया और बीज विकास निगम के केन्द्रों पर भी गेहूं के अनुदानित बीज का वितरण किया जा रहा है। शरदकालीन गन्ने के साथ सरसों की इंटरक्रॉपिंग के लिए राजकीय भंडारों पर निश्शुल्क बीज भी उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत एक हेक्टेयर के लिए चार किलोग्राम बीज दिया जाएगा। इसके लिए कृषक पंजीकरण अनिवार्य है।