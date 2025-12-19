UP Panchayat Chunav: जिले में 1.80 लाख बढ़े मतदाता, 23 को होगा पंचायत सूची का अनंतिम प्रकाशन

संवाद सूत्र, लखीमपुर। जिले में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का अनंतिम प्रकाशन 23 दिसंबर को होना है, लेकिन पुनरीक्षण के दौरान इस वर्ष 1.80 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। आंकड़ों के अनुसार, पिछले पंचायत चुनाव में जिले में 27.49 लाख मतदाता थे, जो बढ़कर इस बार 29.29 लाख हो गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लखीमपुर तहसील में पहले 643813 मतदाता थे, जो 697949 हो गए हैं। गोला में 506421 थे, अब 530369 हो गए। इसी तरह मोहम्मदी 321310 से 342321, पलिया में 211882 से 226868, निघासन 292764 से 312079, धौराहरा 404561 से 425367 व मितौली में 368316 से 394930 मतदाता हो गए हैं।

जिले में 1164 पुनरीक्षण अभियान में 1680 बूथ लेवर ऑफिसर (बीएलओ) लगाए गए थे। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से तेजी दिखाई जा रही है और कुछ दिन पहले ही एक करोड़ से ज्यादा बैलेट पेपर लखीमपुर आ गए हैं।

मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। एडीएम नरेंद्र सिंह ने बताया कि एसआइआर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब पूरा फोकस पंचायत चुनाव पर है। पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और ग्राम प्रधान भी अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस बार पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में उन्हें वोटरों का नाम रखा गया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।