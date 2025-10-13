तांत्रिक पूजा के लिए उल्लुओं की बलि, जंगल में शिकार रोकने को वन विभाग अलर्ट

संवाद सूत्र, लखीमपुर। राई में दीपावली के मौके पर लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उल्लुओं की बलि देने की प्रथा है। इसके लिए दुधवा के बफरजोन के जंगलों में बड़े पैमाने पर उल्लुओं का शिकार होता है। अधिकारियों ने शिकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए बफरजोन में अलर्ट जारी किया है। उप निदेशक नवीन खंडेलवाल ने निरंतर गश्त के लिए रेंज कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। निर्देश जारी किया गया है कि रेंजर से लेकर फारेस्ट गार्ड और वाचर तक पक्षियोंकी सुरक्षा को प्राथमिकता दें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दीपावली के मौके पर लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उल्लुओं की बलि देने और उनके खून से तांत्रिक पूजा करने की परंपरा दशकों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि उल्लू की बलि देने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और तंत्र पूजा करने वाले को हमेशा धन-धान्य से समृद्धि रखती हैं। दुधवा और बफरजोन के जंगलों में उल्लू और अन्य प्रजाति के पक्षी काफी संख्या में मौजूद हैं। जंगल से सटे इलाकों में उल्लू का शिकार कर उसकी तस्करी भी खूब की जाती है, क्योंकि दीपावली के मौके पर तंत्र पूजा के लिए उल्लुओं की बड़ी डिमांड होती है।