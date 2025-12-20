Language
    Operation Langda: लखीमपुर में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के दोनों आरोपित मुठभेड़ में गिरफ्तार

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 01:19 PM (IST)

    Operation Langda in UP: मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपितो के पैर में गोली लगी है। इस पर पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्त ...और पढ़ें

    सामूहिक दुष्कर्म में दो आरोपित गिरफ्तार 

    संवाद सूत्र, जागरण, लखीमपुर: लखीमपुर मैगलगंज मार्ग पर सोमवार सुबह साइकिल से कोचिंग जा रही तो छात्राओं में से एक के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को मुठभेड़ में गिरफ्तार करने का दावा किया है।

    मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपितो के पैर में गोली लगी है। इस पर पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। फरधान थाना क्षेत्र के लीलकुआ के पास कोचिंग जा रही दो छात्राओ में से एक के साथ एक बाइक पर सवार तीन युवकों में से दो ने दुष्कर्म किया था।

    शुक्रवार रात मुखबिर की सूचना पर फरधान पुलिस ने इलाके दोनों की घेराबंदी कर मुठभेड़ में फरधान थाना क्षेत्र के गांव कोढैया निवासी सलमान और गोला कोतवाली के गांव भुड़वारा निवासी मुख्तार अहमद को गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।