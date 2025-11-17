Operation Langda: लखीमपुर में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ में दो गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली
Operation Langda in Lakhimpur Kheri: पुलिस बल के साथ सेंडा मार्ग पर पहुंचकर गन्ने के खेतों की आड़ ले ली। लगभग 20 मिनट बाद एक बाइक पर तीन लोग आते दिखे, जिन्हें रोकने का प्रयास करने पर बाइक सवार बदमाशों ने फायर कर दिया।
संवाद सूत्र, जागरण, लखीमपुर : उचौलिया में रविवार रात पुलिस और बाइक सवार तीन बदमाशों में नेशनल हाईवे पर जलालपुर से सेन्डा को जाने वाले मार्ग मुठभेड़ हुई। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि,भागने में कामयाब रहा। गोली लगने से घायल बदमाश को पसगवां सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
सीओ मोहम्मदी अरुण कुमार सिंह बताया कि हाइवे पर देर रात्रि गश्त के दौरान रात सेंडा मार्ग से एक बाइक से बदमाशों के गुजरने की सूचना मिली। इस पर पुलिस बल के साथ सेंडा मार्ग पर पहुंचकर गन्ने के खेतों की आड़ ले ली। लगभग 20 मिनट बाद एक बाइक पर तीन लोग आते दिखे, जिन्हें रोकने का प्रयास करने पर बाइक सवार बदमाशों ने फायर कर दिया।
पुलिस की ओर से अपने बचाव में फायरिंग में हरदोई के पिहानी थाना क्षेत्र निवासी बदमाश अरमान के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। इस दौरान उचौलिया क्षेत्र के मंगूलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि गन्ने के खेतों का फायदा उठाकर तीसरा बदमाश अनूप फरार हो गया। पुलिस ने दोनों के पास से तमंचा व कारतूस भी बरामद किए। घटना की सूचना मिलने के बाद फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। टीम ने घटनास्थल पर जांच कर कुछ साक्ष्य एकत्र किए है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।