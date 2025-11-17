Operation Langda: लखीमपुर में बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ में दो गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

संवाद सूत्र, जागरण, लखीमपुर : उचौलिया में रविवार रात पुलिस और बाइक सवार तीन बदमाशों में नेशनल हाईवे पर जलालपुर से सेन्डा को जाने वाले मार्ग मुठभेड़ हुई। पैर में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि,भागने में कामयाब रहा। गोली लगने से घायल बदमाश को पसगवां सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीओ मोहम्मदी अरुण कुमार सिंह बताया कि हाइवे पर देर रात्रि गश्त के दौरान रात सेंडा मार्ग से एक बाइक से बदमाशों के गुजरने की सूचना मिली। इस पर पुलिस बल के साथ सेंडा मार्ग पर पहुंचकर गन्ने के खेतों की आड़ ले ली। लगभग 20 मिनट बाद एक बाइक पर तीन लोग आते दिखे, जिन्हें रोकने का प्रयास करने पर बाइक सवार बदमाशों ने फायर कर दिया।